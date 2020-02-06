26 из 35 переданных курдами российских детей-сирот направляются в Москву

Местные власти курдских населенных пунктов на северо-востоке Сирии передали России 35 детей-сирот, чьи родители погибли, воюя на стороне ИГ. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

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Передача детей состоялась в городе Камышлы в присутствии журналистов. Возраст детей – от 4 до 16 лет. Все они ранее содержались в лагере для беженцев Аль-Хол, который охраняют отряды курдской вооруженной милиции. Всего в этом лагере проживают около 60 тыс. человек, около тысячи из них – иностранцы. В основном, это родственники погибших джихадистов, передает корреспондент France-Presse со ссылкой на местные власти.

Российскую делегацию представляла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее сопровождали российские военные и медики.

Как объяснил журналистам ответственный за международные вопросы правительства курдского самоуправления Абдель Карим, перед тем как передать детей-сирот России, им провели тесты ДНК, чтобы определить их происхождение.

По заявлению курдских властей, сейчас в трех лагерях беженцев на северо-востоке Сирии находятся около 12 тысяч иностранцев, из которых 4 тысячи – женщины и 8 тысяч – мужчины.

Как передает агентство ТАСС, самолет с 26 российскими детьми на борту уже вылетел из Сирии и направляется в РФ. По прибытии детей привезут в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей, где их ждут родственники.

Как уточнила перед вылетом с российской авиабазы Хмеймим Анна Кузнецова, девять детей остались Дамаске для оформления нужных документов.

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