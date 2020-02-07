«Били головой о мраморный пол»: в Грозном напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Около 23 часов в четверг, 6 февраля, на входе в гостиницу «Континент» в Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, сообщает «Новая газета».

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Журналистка и адвокат прибыли в Грозный на процесс по делу Ислама Нуханова, который выложил в ютьюбе ролик о «чеченской Рублевке», где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Нуханов был задержан сотрудниками полиции без предъявления санкций и увезен в неизвестном направлении. По информации «Новой газеты», его пытали током в подвалах УМВД Грозного жители той самой «чеченской Рублевки». Марина Дубровина представляет интересы Ислама Нуханова в качестве адвоката.

В районе 11 вечера, когда Елена Милашина и Марина Дубровина возвращались в отель, на них напала группа неизвестных. Отмечается, что нападение совершили мужнины и женщины — всего около 15 человек. Причем избивали в основном именно женщины — руками и ногами, отмечает «Новая». Нападавшие обвинили адвоката и журналистку в том, что они приехали «защищать ваххабитов», — рассказывает Елена Милашина в своем объяснении, написанном в отделении полиции.

«Нас с Мариной Дубровиной стали избивать всей толпой, схватили за шею и голову, повалили на пол, били головой о мраморный пол с большой силой, от чего у меня остались на голове ушибы и гематомы. Также меня пинали с силой в живот, вырывали волосы. Пытались вырвать из моей руки телефон. Другая группа людей, состоящая в основном из мужчин, стояла и руководила нашим избиением», — пишет Елена Милашина.

По ее словам, один из мужчин снимал происходящее на видеокамеру. При этом консьерж, сидевший в лобби, за 15 минут, в течение которых длилось нападение, не вызвал полицию. Он пояснил, что ничего не видел и ничего не слышал, отмечает журналистка.

В травмпункте у избитых не выявили серьезных травм. Как рассказала Елена Милашина, у нее зафиксировали ушибы мягких тканей и лобной части головы, а также царапины на плечах и шее. При этом нейрохирург отказался осматривать адвоката Марину Дубровину, сказав ей, что осмотрел ее «на расстоянии», и что с ней «все в порядке», цитирует его журналистка «Новой газеты».

Управление МВД по Грозному объявило о начале проверки по заявлению Елены Милашиной о нанесении побоев в лобби отеля. Редакция «Новой газеты» заявила, что ждет извинений от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в связи с избиением в Грозном обозревателя Елены Милашиной и адвоката Марины Дубровиной.

«Считаю, что нападение связано с моей профессиональной деятельностью, так как я неоднократно получала угрозы от чеченских властей и лично главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с публикацией критических материалов и тяжких нарушениях прав человека в Чечне», — отметила обозреватель «Новой газеты» в своем объяснении.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что крайне обеспокоен сообщениями о нападении в Грозном и призвал власти в кратчайшие сроки расследовать случившееся.

I am extremely concerned by reports of attack on Elena Milashina, investigative journalist of @novaya_gazeta, and lawyer Marina Dubrovina last night in Grozny, #Russia. I am looking for more details on the case & call on the authorities to swiftly investigate the attack. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) February 7, 2020

С требованием к властям провести эффективное расследование выступил также Комитет против пыток. Тем временем уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал это нападение провокацией против имиджа властей республики.

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