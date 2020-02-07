В Москве присяжные оправдали напавшего на гей-пару по обвинению в убийстве

В Москве присяжные оправдали по обвинению в убийстве мужину, напавшего с ножом на гей-пару у Курского вокзала

Присяжные в Басманном суде Москвы оправдали обвиняемого в убийстве, который напал с ножом на гей-пару у Курского вокзала. Об этом 6 февраля сообщает «Медиазона» со ссылкой на ЛГБТ-группу «Стимул» и адвоката Артема Лапова. Присяжные вынесли оправдательный вердикт, несмотря на то, что подсудимый частично признал вину.

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По версии следствия, Антон Бережной напал с ножом на гей-пару возле Курского вокзала в ночь на 29 июня 2019 года. Они возвращались из ночного клуба. Потерпевший Евгений Ефимов получил ранения и выжил. Его спутник Роман Едалов скончался на месте.

Евгений Ефимов рассказывал, что нападавший выкрикивал гомофобные оскорбления в адрес своих жертв. Он уверен, что преступление было совершено на почве гомофобии.

Посдудимого Антона Бережного присяжные оправдали по обвинению в убийстве, однако сочли, что телесные повреждения выжившему Евгению Ефимову нанес именно он.

При этом, как рассказали в группе «Стимул», подсудимый частично признал вину и сказал, что убил Романа Едалова непреднамеренно. По его словам, Едалов «упал на нож». Примечательно, что момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

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