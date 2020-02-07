Замначальника российского Генштаба задержан по делу о мошенничестве

Заместитель начальника Генштаба, начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов был задержан в пятницу, 7 февраля, по обвинению в особо крупном мошенничестве. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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Ранее с генерал-полковника Арсланова была взята подписка о невыезде. Арест производили утром сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, задержанному инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Арсланов доставлен на допрос к следователю по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в «Воентелекоме».

По уголовному делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов и его заместители, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Павел Кутахов и начальник первого управления ГУ связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину, но впоследствии трое из подозреваемых отказались от своих показаний. Как пишет «Коммерсантъ», отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника.

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