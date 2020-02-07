Мария Эйсмонт: «Котов будет полностью оправдан и реабилитирован»

В студии RFI — адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт и правозащитница Светлана Шмелева. Обсуждаем дело Котова, московские протесты лета 2019 года и перспективы для гражданского общества в России.

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«В деле Котова будет только один исход. Котов будет полностью оправдан и реабилитирован, — заявила в интервью RFI адвокат приговоренного к четырем годам колонии московского гражданского активиста Константина Котова Мария Эйсмонт. — Вопрос, когда это будет и в какой инстанции, я, к сожалению, не могу на него ответить. Если этого не случится в той инстанции, в которую мы пойдем сейчас, значит, это случится в следующей инстанции».

«Есть Европейский суд по правам человека, есть Верховный суд. У меня нет ни малейшего сомнения в единственно возможном исходе этого дела — в полном оправдании невиновного человека», — подчеркнула она.

3 февраля Генеральная прокуратура России обжаловала в кассации приговор Котову и попросила снизить наказание до одного года заключения. Этому предшествовало определение Конституционного суда РФ, который предписал судам общей юрисдикции пересмотреть дело Константина Котова.

«Что касается Генпрокуратуры, то в данном случае это предложение нам кажется несерьезным. Оно очевидно незаконно, потому что противоречит тому самом толкованию нормы, которую дал Конституционный суд. Если Генпрокуратура хочет каким-то способом выкрутиться и снизить тот срок, который они сами до этого запрашивали, то это вопрос к ним. Что ими движет?», — прокомментировала действия надзорного ведомства Мария Эйсмонт.

По ее словам, «даты будут известны в самое ближайшее время». «В настоящий момент с нашими жалобами знакомят самого Константина. Как мне сообщила моя коллега Вера Гончарова, которая была у него в колонии, его уже с ними ознакомили. Я думаю, что в самое ближайшее время, может быть, даже в течение следующей недели будет назначена дата», — отметила адвокат.

«Законность и обоснованность» приговора Котову попросил генпрокурора проверить президент России Владимир Путин в конце января после того, как вопрос о судьбе активиста задал ему журналист телеканала «Дождь» Антон Желнов. 31 января Верховный суд России отказался пересмотреть приговор гражданскому активисту, мотивировав это тем, что не считает определение Конституционного суда по делу Котова новым обстоятельством.

5 сентября Тверской суд Москвы приговорил активиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения порядка проведения митинга. Дело Котова было расследовано за два дня — обвинение активиству предъявили 13 августа, а уже 15 августа в СК РФ объявили об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде также заняло два дня.

34-летний Константин Котов стал вторым в России человеком, осужденным по 212-й статье. Первым был активист Ильдар Дадин, которого в марте 2016 году осудили на два с половиной года колонии общего режима за неоднократные нарушения на митингах. 22 февраля 2017 года приговор Дадину был отменен, а его дело закрыто Верховным судом за отсутствием состава преступления.

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