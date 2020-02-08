Переговоры Лукашенко и Путина: Россия не уступила просьбам Минска

Итог переговоров в Сочи: газ в Беларусь пойдет по цене 2019 года, скидок на нефть Минск не получит, объемы и цена для Беларуси регулироваться не будут — все по законам рынка. Лукашенко покинул Сочи без общения с прессой.

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«Момент истины» растянулся на 8 часов

Беларусь с начала года живет без подписанных с Россией контрактов на поставку нефти и газа. Минск просит цену на энергоносители, как для приграничных с Беларусью российских регионов, — 70 долларов за тысячу кубометров газа. В 2019 году Беларусь платила 127 долларов за тысячу кубометров.

Российская нефть не поступает на белорусские НПЗ с начала года, небольшие поставки производит только компания «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева, близкого к Лукашенко. Кремль видит возможным снижение цены на газ и нефть только при дальнейшем «углублении интеграции Беларуси и России», по словам Путина, только лишь при создании наднациональных органов.

Александр Лукашенко прибыл в Сочи вечером 6 февраля, вылетел сразу по окончании предпереговорного совещания в Минске, где заявил, что Россия последние 13 лет регулярно нарушает обязательства, «хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии». Также на совещании звучало, что Беларусь потеряла 330 миллионов долларов в 2019 году из-за российского налогового манёвра и потеряет до 12 миллиардов до 2024-го, что ни один белорус и ни одно белорусское предприятие не должно пострадать из-за «всякого рода маневров наших партнеров». Встречу с Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко назвал «моментом истины» в отношениях.

Всего встреча с Путиным длилась около восьми часов в разных форматах — тет-а-тет и с участием белорусских и российских министров. Путин опоздал — сложная погода для полета, правительственная делегация из-за бурана села сначала в Минеральных Водах, присоединилась к переговорам уже во второй половине дня. За завтраком предложение Путина отведать «кашки на воде» выглядело троллингом, учитывая торги за цену на углеводороды, от которой сильно зависит белорусская госэкономика. Был еще и хоккей — Путин и Лукашенко в одной команде разгромили соперников со счетом 13:4.

В ожидании министров и на двусторонней встрече, как сообщает БелТА, по словам Лукашенко, «мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов». На видео Telegram-канала «Пул Первого», близкого к Администрации белорусского руководителя, Лукашенко произносит: «Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории. Но этого никто не слышал». Путин отвечает: «Надо помнить только хорошее».

Но хорошего для Минска немного

Сделать заявление для прессы поручили заместителю руководителя администрации президента России Дмитрию Козаку. «Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», — сказал Дмитрий Козак. Условия поставок газа оговорены только на 2020 год. Запрошенные белорусами скидки не одобрены.

С нефтью для Минска и того хуже: «Что касается поставки нефти, которая тоже была предметом обсуждения, мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти». По словам Козака, для предоставления скидок необходимо было бы вводить госрегулирование нефтерынка, «что мы сделать не сможем». «Мы не можем постоянно менять правила игры — мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому будем способствовать достижению коммерческих договоренностей», — сказал Козак. Объемы и цену поставок «мы не регулируем».

Об интеграции Козак упомянул вскользь: «Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции».

Голодный паёк принудит к реформам?

«В 2020 году Беларусь осталась без 2-3 миллиардов долларов. Рецессия (белорусской экономики) неизбежна. Каша и хоккей с президентом России — это, пожалуй, единственный позитив для Лукашенко от встречи в Сочи 7 февраля 2020 года. Всё. Finita la commedia. Проект «Союзное государство» можно закрывать», — пишет на своей странице в Facebook известный белорусский экономист, кандидат в президенты-2010 Ярослав Романчук.

По мнению эксперта, по нефти «гораздо более чувствительный провал, чем с газом», «отныне белорусские нефтяные компании будут покупать нефть на рыночных условиях, как иностранные компании — всё, белорусский нефтяной эмират схлопнулся, сушите вёсла и, наконец, делайте, экономическую политику, как независимая страна, а не бенефициар нефтяных баронов».

В то же время, как считает Романчук, ситуация имеет «один неоспоримый позитив»: «Модель полностью выработала свой производственный, управленческий, финансовый ресурс. Решение Кремля — это очередной шанс признать банкротство старой модели и начать создавать институты современной, конкурентоспособной национальной экономики.

Сегодня Лукашенко может это сделать, сославшись именно на поведение Кремля. Рыночные реформы легко упаковать в «меры по стабилизации экономики, укрепления национальной экономической безопасности для нейтрализации политики России». Главное, чтобы это были именно рыночные реформы, а не имитация и профанация. <…> Говорят, что кризис — лучший катализатор для начала новой жизни. Сочинскую встречу можно именно так и интерпретировать».

Политолог Игорь Тышкевич в своем видеоблоге «Размовы» («Разговоры») отмечает, что после Сочи «Беларусь будет в ближайшее время искать альтернативную нефть и, кроме всего прочего, газ». «Помочь в последнем могут Литва (уже заявила про намерение), Польша, Турция и Катар. При этом, если говорить о Польше и Литве, вновь возникает «тень США», поскольку через свои терминалы они импортируют газ, принадлежащий американским компаниям. Таким образом в ближайшее время белорусская внешняя политика активизируется на западном и южном направлении. Россия, со своей стороны, попытается оказать информационное и политическое влияние. Тем более, что в 2020 году в Республике Беларусь пройдут президентские выборы», — считает Игорь Тышкевич.

Пока официальных заявлений о результатах переговоров в Сочи от белорусского правительства и руководителя не было. Александр Лукашенко покинул резиденцию российского коллеги без общения с прессой.

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