«Для чего это? Чтобы кто-то получил награды»: фигуранты дела «Сети» ждут приговор

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласит приговоры семерым фигурантам дела «Сети». Молодым людям левых убеждений вменяют причастность к сообществу под названием «Сеть», которое в России признано террористическим. Прокурор запросил для них реальные сроки до 18 лет. Подсудимые вину не признали, заявили о пытках током, психологическом давлении и подброшенном сотрудниками ФСБ оружии. Их жалобам СК хода не дал.

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Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть» ФСБ завела осенью 2017 года. С тех пор по нему задержали 11 молодых людей — в Пензе и Санкт-Петербурге. Большинство обвиняемых — антифашисты и анархисты, увлекавшиеся страйкболом.

Первыми арестованными по делу «Сети» стали пятеро жителей Пензы: студент Егор Зорин (дал показания на других фигурантов и «выпал» из дела), его однокурсник Илья Шакурский, инженер Василий Куксов, инструктор по стрельбе Дмитрий Пчелинцев и слесарь Андрей Чернов. Тогда же в Санкт-Петербурге задержали и этапировали в Пензу программиста Армана Сагынбаева.

Позднее, в январе 2018 года, задержания начались в Санкт-Петербурге. По делу «Сети» были задержаны программист Виктор Филинков, предприниматель Игорь Шишкин и промышленный альпинист Юлий Бояршинов.

В июле в Пензе арестовали еще двух фигурантов дела «Сети»: повара Михаила Кулькова и разнорабочего Максима Иванкина. Им вменяют участие в террористическом сообществе и покушение на сбыт наркотиков. ФСБ в 2019 году включила «Сеть» в список террористических организаций. 10 февраля вынесут приговор семерым фигурантам пензенской части дела. Двое петербургских фигуранта (Виктор Филинков и Юлия Бояршинов) находятся под арестом и пока не знают дату вынесения приговора.

«Неустановленные обстоятельства» и секретные свидетели

По версии следствия, молодые люди были участниками террористического сообщества «Сеть», боевые ячейки которого действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и на территории Беларуси. Участники «Сети» якобы готовили теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, чтобы поднять мятеж. Их походы и увлечение страйкболом ФСБ считает отработкой навыков вооруженного сопротивления. Гособвинение потребовало для подсудимых от шести до 18 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима.

Защита утверждает, что в деле много несостыковок и мало конкретики. Зато — сплошь «неустановленные обстоятельства», сфальсифицированные улики, засекреченные свидетели и пытки. Обвинение не доказало наличие самого состава преступления, говорит Оксана Маркеева, адвокат Дмитрия Пчелинцева. «Я считаю, что все это выдумки, фантазии сотрудников силового ведомства, которое вело дело, для того, чтобы поставить галочку в своей статистической карточке», — говорит адвокат в интервью RFI.

Все семеро подсудимых по «пензенской» части дела отрицают не только подготовку мятежа, но и существование самой организации. «Они имели спорадические контакты друг с другом, большой дружбы там даже и не было, — рассказывает правозащитник Лев Пономарев. — Допустим, Пчелинцев и Шакурский. Они вроде дружили, а потом у них драка произошла, по-моему, из-за девушки. Они год или даже больше не общались. Тесной компании там не было». Как рассказывают сами подсудимые, некоторые из фигурантов не были даже знакомы до возбуждения дела.

Обвинение держится в основном на показаниях Егора Зорина (в отношении которого прекратили дело об участии в террористическом сообществе), а также на первых показаниях подсудимых. Как заявляли сами фигуранты дела и члены ОНК, эти показания были даны под пытками и психологическим давлением. Арестованные молодые люди подробно рассказывали о давлении и о пытках со стороны ФСБ, в том числе пытках электрическим током. Однако по их заявлениям ни одного уголовного дела не завели.

Примечательно, что в деле имеются засекреченные свидетели. Как объясняет правозащитный проект «ОВД-Инфо», это очень удобный для силовиков инструмент, позволяющий скрывать внедренных оперативников и фабриковать недостающие доказательства. В деле «Сети» засекреченные свидетели — это якобы сокамерники подсудимых, а также человек под псевдонимом «Кабанов». По словам обвиняемых, это известный пензенский неонацист Влад Гресько. «По показаниям Шакурского, этот секретный свидетель сам вышел с ним на связь в социальной сети Вконтакте и всячески его подстрекал что-то сделать. Мы ходатайствовали о рассекречивании этого свидетеля, потому что его фотографии „Новая газета“ публиковала, и сам подсудимый говорит, что его зовут так-то. Но суд нам отказал», — говорит адвокат Андрея Чернова Станислав Фоменко и добавляет, что все секретные свидетели зачитывали свои показания практически наизусть — «буква в букву то, что давали на следствии».

«Страшно пытали несколько раз, в том числе током»

Самый большой срок — 18 лет — прокурор запросил для 27-летнего антифашиста из Пензы Дмитрия Пчелинцева, которого следствие считает лидером сообщества. Его задержали одним из первых — 27 октября 2017 года. Как рассказывает его адвокат Оксана Маркеева, ее подзащитного после задержания до 1 декабря «страшно пытали несколько раз, в том числе током». Не выдержавший пыток Пчелинцев давал признательные показания и «все подписывал».

Однако «8 февраля 2018 года он письменно заявил о своей невиновности. После этого, 10 числа, Дмитрия опять начинают пытать с применением тока, — говорит Оксана Маркеева. — 14 числа, на следующем допросе Дмитрий возвращается к своим признательным показаниям».

По заявлению Дмитрия Пчелинцева о пытках доследственную проверку вел военный следственный отдел СК по Пензенскому гарнизону. По словам адвоката, должностное лицо, ответственное за проверку, вместо того, чтобы выслушать Пчелинцева и назначить судебно-медицинскую экспертизу, опросил сотрудников СИЗО и сотрудников ФСБ, которых Пчелинцев и обвинял в насилии. А видеозаписи из СИЗО следователь запросил только через девять месяцев после того, как Пчелинцев обратился с заявлением. «Следователь [Артем] Меркушев (заместитель руководителя военного следственного отдела СК по Пензенскому гарнизону — RFI) сделал все для того, чтобы повреждения, которые были у Дмитрия, уже прошли, и не было возможности их зафиксировать. В этом ему, естественно, помогли сотрудники СИЗО, к ним большие вопросы», — говорит адвокат.

«Дмитрий неоднократно говорил, что Меркушев вместе со следователем ФСБ [Валерием] Токаревым, который вел дело, приходил к нему в период проверки, что категорически запрещено. Потому что не может проверяющее лицо приходить к заявителю с тем лицом, в отношении которого ведется проверка. Несмотря на это, мы нашли документальные подтверждения тому, что Токарев и Меркушев одновременно пришли к Пчелинцеву. Единственное — Токарев чуть раньше ушел от него. В СИЗО есть отметка об этом», — продолжает Оксана Маркеева.

Уголовное дело о пытках в отношении Пчелинцева в итоге не возбудили, судебно-медицинскую экспертизу не назначили.

По словам адвоката, среди подсудимых в Пензе током пытали также Илью Шакурского, а «в отношении других ребят применяли физическую силу и психологическое давление». «Естественно, следователь Меркушев проводил проверку и в отношении Шакурского, проверка проводилась точно таким же образом», — рассказывает она. Дмитрий Пчелинцев и мать Ильи Шакурского обратились в ЕСПЧ. По последним данным, их жалобы в Страсбурге зарегистрированы, но пока не коммуницированы. Мать Ильи Шакурского также рассказывала, что следователь принуждал ее дать интервью НТВ, выгодное для обвинения.

«Происхождение данных ушибов объяснить не может»

Самому старшему из фигурантов дела «Сети» — Василию Куксову — 31 год. До ареста он работал инженером, увлекался игрой на гитаре, давал концерты, работал волонтером в приютах для животных, был веганом, пишет издание «7×7». По словам Куксова, сотрудники ФСБ избили его при задержании и подбросили ему оружие. Доследственная проверка по его заявлению также ни к чему не привела.

Под арестом в пензенском СИЗО Василий Куксов еще заболел туберкулезом. «Говорят, что тюрьма исправляет человека. Что во мне должно еще исправиться? Я — антифашист, я что ли должен стать фашистом? […] Моя семья разрушена, у меня пожилые родители, теперь из-за болезни я — изгой. […] Мне возвращаться будет некуда. Для чего это? Чтобы кто-то получил награды», — сказал Куксов в своем последнем слове на суде (цитата по «Новой газете»). Гособвинитель потребовал для него девять лет колонии.

«Постоянно возникает вопрос: за что? Сидишь третий год, разбираешься во всех этих бумагах, думаешь, зачем мне все это?»



«Вина моя полностью опровергнута, и доказано, что я ни в каких преступлениях не виновен»



Последние слова фигурантов дела «Сети»

➡️ https://t.co/FR0bdck8G0 pic.twitter.com/7a84xcpqPX — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 17, 2020

О пытках током заявлял и петербургский антифашист из дела «Сети» Виктор Филинков, а также проходивший по делу свидетелем петербуржец Илья Капустин. Позже Капустин получил политическое убежище в Финляндии.

Одному из фигурантов приговор уже вынесли. Петербургский 28-летний антифашист Игорь Шишкин признал свою вину, пошел на сделку со следствием и дал показания на других подсудимых. В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в особом порядке приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима. Ранее члены ОНК фиксировали на его теле многочисленные раны, следы пыток электрошокером, гематому вокруг глаза «вплоть до кости». Сам обвиняемый сказал правозащитникам, что получил гематому на тренировке, а откуда следы от электрошокера — не помнит. В медицинском журнале СИЗО значилось, что арестант «происхождение данных ушибов объяснить не может».

Обращение к Путину

Родители и близкие фигурантов дела «Сети», объединившись, уже обращались к обществу и политическому руководству страны с требованием «прекратить дело, сфабрикованное ФСБ», и расследовать заявления о пытках. Петицию подписали около 50 тысяч человек. В начале февраля они обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Его опубликовала «Новая газета».

В деле «Сети» «нет терроризма, но есть пытки»; это дело, в котором увлечение страйкболом стало поводом для незаконного уголовного преследования», — пишут они президенту Владимиру Путину. «Обвинитель проигнорировал все доводы и доказательства защиты, оставил без внимания все жалобы и заявления подсудимых и свидетелей, в том числе свидетелей обвинения, о физическом и психологическом давлении со стороны следствия», — говорится в обращении. Родители обвиняемых подчеркивают, что на оружии и боеприпасах, якобы найденных у их сыновей, не нашли ни отпечатков пальцев, ни других их биологических следов.

Близкие подсудимых по делу «Сети» полагают, что Владимиру Путину предоставляют заведомо ложную информацию по делам «Сети» и «Нового величия». «Они (сотрудники ФСБ — RFI) не боятся ничего и никого, кроме Вас и Вашей реакции. И держат Вас в неведении, так как понимают, что только Ваше пристальное внимание может помешать их преступлениям», — пишут родственники подсудимых. Обращение к президенту они называют «последней возможностью» добиться справедливости.

«Особенно нет оснований настраивать себя на положительные ожидания, — отмечает Лев Пономарев. — Всегда может быть какая-то неожиданность, но я думаю, им "спустят", может, несколько лет. Прокуратура потребовала чудовищных сроков: 18 лет Дмитрию Пчелинцеву, 16 лет Илье Шакурскому. Самый минимальный срок (шесть лет) потребовали для абсолютно больного человека Армана Сагынбаева. Я думаю, что им могут "спустить" четверть. То есть не 18 лет, а, допустим, на четыре года меньше».

«Хотелось бы, чтобы суд всех оправдал. То, что было исследовано в суде, не подтверждает предъявленные обвинения. Но мы понимаем, что оправдательных приговоров очень мало», — отмечает адвокат Станислав Фоменко.

ПЦ «Мемориал» признал фигурантов «пензенского дела» политзаключенными, которых преследуют исключительно за их взгляды без состава преступления. Дело «Сети» — часть волны репрессий против анархистов и антифашистов, усилившихся с 2017 года, полагают правозащитники. «Органы государственной власти, в первую очередь ФСБ, культивируют образ анархистов, представляющих общественную опасность, причастных к терроризму», — отмечают в «Мемориале».

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