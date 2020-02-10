Фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам до 18 лет строгого режима

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговоры семерым фигурантам дела «Сети». Они приговорены к длительным срокам заключения, от 6 до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации или в участии в деятельности «террористического сообщества „Сеть"» (части 1 и 2 статьи 205.4 УК). Об этом сообщает корреспондент телеканала «Дождь» из здания суда.

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Суд приговорил обвиняемых к следующим наказаниям: Дмитрий Пчелинцев — 18 лет строгого режима, Илья Шакурский — 16 лет строгого режима, Андрей Чернов — 14 лет строгого режима, Максим Иванкин — 13 лет строгого режима, Михаил Кульков — 10 лет строгого режима, Василий Куксов — 9 лет общего режима, Арман Сагынбаев — 6 лет общего режима.

Семерым фигурантам дела сети в Пензе суд назначил ровно тот срок, который запрашивал прокурор. Еще двое обвиняемых по делу «Сети» — в Петербурге. Даты приговоров им пока неизвестны.

На суде подсудимые не признали вину. Следственный комитет не дал хода их жалобам о пытках током, подброшенном сотрудниками ФСБ оружии, избиениях и психологическом давлении.

Как сообщает «Медиазона», около здания суда проходят пикеты.

Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть» ФСБ завела осенью 2017 года. С тех пор по нему задержали 11 молодых людей — в Пензе и Санкт-Петербурге. Большинство обвиняемых — антифашисты и анархисты. Участники «Сети» якобы готовили теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, чтобы поднять мятеж. Защита утверждает, что обвинение не доказало наличие состава преступления.

ПЦ «Мемориал» признал фигурантов «пензенского дела» политзаключенными, которых преследуют исключительно за их взгляды без состава преступления. Дело «Сети» — часть волны репрессий против анархистов и антифашистов, усилившихся с 2017 года, полагают правозащитники.

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