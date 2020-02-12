В Москве бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил самоубийство в Чертановском районном суде Москвы. Как сообщает РБК, он смог пронести в зал суда наградное оружие.

Реклама Читать далее

Экс-чиновника обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы. На суде он признал вину.

Как сообщает корреспондент РБК, Свиридов выстрелил в себя после слов судьи о его взятии под стражу в зале суда.

До суда 71-летний Виктор Свиридов находился под подпиской о невыезде.

Свиридов страдал неизлечимым онкологическим заболеванием, отмечает РБК.

«Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, устанавливаются», — цитирует агентство «Интерфакс» слова пресс-секретаря Чертановского суда Ульяны Солоповой.

Позднее, в среду, адвокат Свиридова Григорий Иванищев рассказал «Интерфаксу», что причиной суицида стал приговор. «У Виктора не было суицидальных склонностей. Мы ожидали оправдательного приговора. Суд проигнорировал тяжелое заболевание — рак четвертой степени — моего подзащитного и назначил ему наказание в виде трех лет строгого режима. Я связываю это с решением суда», — сказал защитник.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, по факту самоубийства в суде было заведено уголовное дело о халатности.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться