В Пензе и Москве задержали протестующих против дела «Сети» активистов

Вечером во вторник, 11 февраля, в Москве и Пензе были задержаны ряд активистов, протестующих против приговоров фигурантам дела «Сети», сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

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Сообщается, что накануне в Москве у памятника Грибоедову были задержаны участники пикетов против дела «Сети». На членов Либертарианской партии Алексея Тарасова и Тимура Наумова составили протоколы о неповиновении требованиями полиции (ст. 19.3 КоАП). Их оставили на ночь в отделении полиции Басманного района. Еще двоих задержанных пикетчиков отпустили без протоколов.

Тем временем в Пензе на железнодорожном вокзале задержали четырех активистов (Ольгу Мисик, Анну Лойко, Сергея Запольнова и Николая Соколова), приехавших на оглашение приговора, передает «Новая газета». Всех их отпустили из полиции примерно в час ночи без составления протокола. Ольга Мисик сообщила, что у некоторых задержанных изъяли личные вещи. По ее словам, при задержании активистов избили и порвали им одежду.

Ранее силовики пришли в квартиру брата одного из фигурантов дела «Сети» Алексея Чернова. Там находились активисты, приехавшие в Пензу на оглашение приговора. «На квартиру в Пензе, где находимся с московскими и питерскими активистами пришла полиция и несколько людей в штатском. Хотят провести опрос, ссылаясь на шум, отключили электричество. Стучат в дверь. Один из них участковый, он позвонил хозяину квартиры и потребовал приехать открыть», — написал бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов. По его словам, задержанные на вокзале активисты ранее были в этой квартире. После вторжения силовиков активисты покинули квартиру и поехали в отдел полиции, чтобы разобраться, почему задержали их соратников. По словам Владислава Барабанова, никакой информации им не дали, адвокатов в отдел не допускали.

10 февраля суд в Пензе приговорил к срокам от шести до 18 лет колонии семерых антифашистов по делу «Сети». Их признали виновными в организации и участии в террористическом сообществе. Сами фигуранты дела «Сети» свою вину не признали, заявляли о пытках током, физическом и психологическом давлении. Их жалобам на пытки хода не дали.

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