«Левада»: Уровень доверия Путину снизился до 35%

По данным январского опроса «Левада-центра», 35% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Это на 4% меньше, чем в сентябре 2019 года, пишут «Ведомости».

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В ноябре 2017 года уровень доверия Путину составлял 59%. Выходит, за два года этот показатель упал на 24%.

Примечательно, что с сентября 2019 года у россиян выросло доверие к министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и к министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17%). Новому премьер-министру Михаилу Мишустину, по данным «Левада-центра», доверяют только 3% россиян. Не доверяет никому или затруднились с ответом 39% респондентов.

Своим респондентом «Левада-центр» задает открытый вопрос о доверии политикам без подсказки конкретных фамилий. Иными словами, опрашиваемые сами называют политиков, которым они доверяют.

В аналогичном январском опросе ВЦИОМа рейтинг доверия Путину составил 30,6%. Государственный ВЦИОМ с августа 2019 года перестал публиковать «открытые» опросы еженедельно и перешел на ежемесячный режим. Зато каждую неделю ВЦИОМ публикует результаты «закрытых» опросов. Речь идет об исследованиях, где респондентам задают вопросы вроде «Доверяете ли вы Владимиру Путину?», «Доверяете ли вы Сергею Лаврову?» вместо открытого вопроса «Кому из политиков вы доверяете?». По последним данным, тут показатель доверия президенту составляет 73,1%.

Социологи фиксируют устойчивое падение рейтинга Владимира Путина. Директор «Левада-центра» связывает это с нарастающей социальной неудовлетворенностью в связи с положением дел в экономике. При этом показатели «одобрения» деятельности президента в последние полгода остаются на уровне 67–70%. Социологи объясняют, что «доверие» связано с положением дел в социальной сфере, а «одобрение» — с внешней политикой.

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