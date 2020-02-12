Оба гражданина Китая с коронавирусом выписаны из больниц в России

В России оба гражданина Китая с коронавирусом вышли из больниц

Второй гражданин Китая Ван Юньбинь, у которого диагностировали новый коронавирус, выписан из краевой Забайкальской инфекционной больницы, сообщает в среду, 12 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на региональный ситуационный центр.

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«Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. (…) Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть», — сказал главврач инфекционной больницы в Чите Сергей Юрчук.

По словам Сергея Юрчука, гражданин Китая при выписке поблагодарил персонал больницы. Ранее СМИ писали, что Ван Юньбинь жаловался на условия содержания и действия врачей. Он в частности рассказывал, что врачи не сообщали ему результаты анализов, а о своем диагнозе он узнал из новостей.

«Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь», — сообщал Ван Юньбинь.

«Ван Юньбинь у нас здоров, как бык», — сказал глава Забайкальского края Александр Осипов. В региональном минздраве добавили, что жена и дочь гражданина Китая пока останутся под наблюдением врачей.

О двух случая заражения новым коронавирусом в России 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Случаи зафиксировали в Забайкалье и Тюменской области. Студенку из Китая выписали из тюменской больницы 11 февраля.

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