Трех фигурантов дела Baring Vostok перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевел под домашний арест партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и бывшего гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. Почти год они провели в СИЗО. Об этом 12 февраля сообщает «Интерфакс».

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Другие четверо фигурантов дела Baring Vostok, в том числе основатель фонда, американец Майкл Калви и французский банкир Филипп Дельпаль, находятся под домашним арестом.

Дело возбудили в феврале прошлого года, после того, как акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов пожаловался в ФСБ. Юсупов вместе с банком проходят по делу в качестве потерпервших.

Как указывало следствие, «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), принадлежащее Baring Vostok, взяло кредит на 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный» в 2015 году. А в счет его погашения в 2017 году передало «Восточному» акции другой компании, IFTG. Следствие утверждает, что эти акции якобы стоили всего 600 тысяч рублей.

Фигурантам дела Baring Vostok в окончательной редакции от января 2020 года предъявили обвинения в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Ранее им вменяли мошенничество на ту же сумму.

Как отмечают «Ведомости», после переквалификации существенно изменились обстоятельства дела. Новое обвинение теперь касается не событий 2017-го, а событий 2015 года, когда банк «Восточный» выдал кредит ПКБ. Обвинение теперь связано не с отступным соглашением между «Восточным» и ПКБ, а с выдачей «невозвратного» кредита. Филипп Дельпаль в связи с этим выражал недоумение: как Юсупов может проходить потерпевшим по этому делу, если в 2015 году он не работал в банке «Восточный» и не был его акционером?

Майкл Калви называет обвинения безосновательными. По его словам, никто из обвиняемых не получил выгоды от кредита, а умысла не возвращать деньги банка не было. Он также утверждает, что погасить кредит через отступное соглашение предложил сам Юсупов. По словам Калви, акции IFTG, которые получил банк, стоили более трех миллиардов рублей. Мотивом этого уголовного преследования Калви называет конфликт акционеров «Восточного». У Baring Vostok было более 50% акций «Восточного». За время ареста банк перешел под контроль его оппонентов — Артема Аветисяна и его партнеров.

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