Новочеркасского ученого Алексея Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

СИЗО «Лефортово», где более полутора лет под стражей содержался Алексей Темирев.

Ростовский областной суд признал виновным в государственной измене доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева. Ученого приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима и назначили ему год ограничения свободы в качестве дополнительного наказания после выхода из колонии. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает ТАСС.

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Дело, как и другие дела о госизмене, слушалось в закрытом режиме. Подробности не разглашались из-за грифа секретности.

Алексей Темирев не стал обжаловать приговор, таким образом он вступил в силу. При этом ученый категорически отвергает причастность к инкриминируемым ему деяниям, отмечает ТАСС.

Лефортовский суд Москвы арестовал Алексея Темирева 19 июля 2018 года по подозрению в передаче данных об оборудовании, которое он разрабатывал в конструкторском бюро вместе со своим аспирантом из Вьетнама.

При этом, как рассказывала РБК адвокат Темерева, он сам направил в ФСБ запрос на проверку документов, чтобы узнать возможна ли их передача. После этого ученого арестовали.

65-летний Алексей Темирев преподавал в Южно-Российском государственном политехническом университете им. М. И. Платова и руководил конструкторским бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»).

Ранее адвокат сообщала о тяжелых хронических заболеваниях ее подзащитного — у него проблемы с сердцем, язва желудка и грыжа, он практически ничего не видит из-за заболевания сетчатки. Как пишет издание Donday, недавно ему сделали операцию на сердце.

За последние несколько лет в России по обвинению в госизмене были задержаны несколько ученых. В частности были арестованы трое сотрудников Центрального научного-исследовательского института машиностроения. Самым резонасным стал арест физика Виктора Кудрявцева, который провел в СИЗО больше года и был освобожден в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

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