72-летний российский конструктор Виктор Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд приговорил главного конструктора ЦКБ «Черноморец» Виктора Прозорова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает петербургское издание «Фонтанка». Суд также присудил 72-летнему Прозорову 200 тысяч рублей штрафа.

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Дело рассматривалось в закрытом режиме коллегией из трех судей. Так же, как и все дела о госизмене в России, это дело проходит под грифом «совершенно секретно». Прозоров был взят под стражу в зале суда.

Cуд также конфисковал в пользу государства имущество обвиняемого — 53,5 тысячи долларов и его лимузин, находящийся на стоянке в Севастополе.

«Приговор очень строгий, в его случае фактически равен пожизненному. Будем обжаловать», — цитирует ТАСС адвоката Прозорова Анну Бухарову.

Как ранее писала «Фонтанка», Виктор Прозоров родился в 1948 году в Тбилиси. Он работал в центральном конструкторском бюро «Черноморец» в Севастополе, которое является одним из старейших на территории бывшего СССР.

По данным издания, российское гражданство он получил не позднее 2015 года.

Виктор Прозоров был задержан в Санкт-Петербурге 27 мая 2018 года и конвоирован в Москву. 1 июля ему предъявили обвинения в госизмене.

Поскольку материалы дела засекречены, подробности обвинений, предъявленных конструктору, остаются неизвестны. «Фонтанка» отмечает, что он регулярно бывал в командировках в Иране и Китае. В четверг в ходе оглашения приговора, как сообщает ТАСС, стало известно, что в деле фигурирует «некий китайский разведчик».

По данным «Фонтанки», «Черноморец», которым Прозоров руководил с 2000-х годов, имел отношение к созданию судна «Славутич», а также кораблей «Зубр». Эти суда фигурировали в деле о госизмене учёного и капитана 1-го ранга Владислава Никольского в 2015 году.

Ранее, в четверг, стало известно о еще одном приговоре по делу о госизмене. Ростовский областной суд признал виновным в государственной измене доктора технических наук из Новочеркасска 65-летнего Алексея Темирева и приговорил его к 7,5 годам колонии.

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