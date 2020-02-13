Twitter и Facebook оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook и Twitter за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию. Компании должны будут перечислить по четыре миллиона рублей. Ранее в Роскомнадзоре подчеркивали, что если IT-гиганты не выполнят требования о локализации данных на территории России, доступ к сайтам может быть ограничен.

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Закон, который ввел крупные штрафы для компаний, не согласившихся перенести данные пользователей из России на территорию страны, был подписан в конце 2019 года. В случае, если компании повторно не выполнят требования властей, их могут оштрафовать на сумму до 16 миллионов рублей.

Для того, чтобы заставить крупные IT-компании перенести данные российских пользователей, в распоряжении властей есть еще один способ давления. Роскомнадзор, пользуясь законом о персональных данных 2015 года, может по решению суда внести сайты-нарушители в специальный реестр и заблокировать их. На этот шаг ведомство уже шло, ограничив доступ к социальной сети LinkedIn и мессенджеру Telegram. Однако, как отметили пользователи, обойти блокировку можно при помощи VPN, а полностью перекрыть доступ к Telegram не удалось из-за особенностей приложения.

В 2015 году Facebook отказался переносить информацию российских пользователей. Как пишет газета «Ведомости», такое решение было принято по экономическим причинам: из-за архитектуры хранения данных перенести их на территорию России будет крайне сложно и дорого. Кроме того, сведения из аккаунтов в компании не считают персональным данными.

В 2017 году глава Роскомнадзора Александр Жаров уже грозил заблокировать Facebook на территории России, однако в реестр соцсеть не внесли.

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