На голосование по Конституции выделят не меньше 14 миллиардов рублей

Владимир Путин поручил выделить на голосование по поправкам в Конституцию не менее 14 миллиардов рублей. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованного на портале правовой информации в пятницу, 14 февраля.

Реклама Читать далее

Согласно документу, Центризбирком потратит на голосование не меньше, чем на выборы президента в 2018 году, учитывая инфляцию (более 14 миллиардов рублей). Деньги на его проведение выделят из федерального бюджета.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью газете «Коммерсант», голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в режиме, схожем с президентскими выборами, из-за масштаба. При этом поводов для того, чтобы пригласить на голосование международных наблюдателей, по мнению Памфиловой, нет. «Но если какие-либо зарубежные эксперты сами проявят интерес приехать и посмотреть, что у нас происходит, то мы с удовольствием поделимся с ними своим опытом», — отметила она.

13 февраля Владимир Путин встретился с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию, где президенту представили ряд новых поправок. Среди них — закрепить в основном документе статус России как «страны-миротворца», запретить депутатам и министрам иметь активы за рубежом и определить брак как союз мужчины и женщины.

Глава государства предложил отложить рассмотрение соответствующего закона во втором чтении, однако подчеркнул, что «затягивать бесконечно» не нужно. В состав группы из 75 человек вошли не только депутаты и юристы, но и представители творческих профессий, в частности, Захар Прилепин, Елена Исинбаева и Денис Мацуев.

Владимир Путин также заявил, что голосование следует провести в будний день, который станет выходным. По данным источников РБК и «Коммерсанта», власти могут выбрать 22 апреля. В этот день родился Владимир Ленин, а ООН утвердила проведение во всем мире Дня Земли. Другой возможной датой называют 29 апреля.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться