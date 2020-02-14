Павленский взял ответственность за публикацию интимных видео с участием кандидата партии Макрона

В пятницу, 14 февраля, Бенжамен Гриво, кандидат на пост мэра Парижа от президентской партии «Вперед, Республика!» объявил о своем отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Как сообщает AFP, решение было принято после распространения в Сети «изображений интимного характера» с участием Гриво. Российский акционист Петр Павленский заявил о своей причастности к распространению видео.

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Два видео были опубликованы 12 февраля, отмечает francetvinfo.

«Один интернет-сайт и социальные сети распространили отвратительные атаки, затрагивающие мою личную жизнь. Моя семья этого не заслуживает, никто никогда не должен подвергаться такой жестокости», — заявил господин Гриво, подчеркнув, что уходит, не желая «дополнительно подвергать» (атакам) свою семью и себя самого.

Петр Павленский рассказал газете Libération, что сделал это ради того, чтобы «разоблачить лицемерие» кандидата в мэры Парижа.

Утром в пятницу газета сообщила, что сам акционист связался с редакцией накануне вечером и «объяснил» свои действия так: Бенжамен Гриво — это «кто-то, кто постоянно опирается на семейные ценности, кто говорит, что хочет быть мэром для семей и все время рассказывает о своей жене и детях». «Но сам он делает все наоборот», — заявил Павленский, подчеркнув, что этот вопрос волнует его, так как он «отныне живет во Франции» и «является парижанином».

Libération пишет, что редакции пока доподлинно не известно, как видео могло попасть к российскому акционисту.

Сам Павленский заявил, что получил его от «источника», у которого с Бенжаменом Гриво «были отношения по взаимному согласию», сообщает издание.

Согласно последним социологическим опросам, 42-летний Бенжамен Гриво имел рейтинг около 15%, уступая действующему мэру, представительнице Соцпартии Анн Идальго, а также кандидату от правой партии «Республиканцы» Рашиде Дати.

Выборы в Париже, наряду с другими муниципальными выборами во Франции, пройдут 15 и 22 марта.

Напомним, в январе 2019 года Петр Павленский был приговорен парижским судом за поджог здания Банка Франции на площади Бастилии. Павленскому дали три года (из них два условно), но в тюрьму российского акциониста не отправили, так как до этого он уже отбыл большую часть срока в предварительном заключении.

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