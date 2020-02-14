СМИ: в России похоронили погибшего в Ливии военнослужащего

Бойцы т.н. Ливийской национальной армии, которая, по данным СМИ, получает поддержку из Москвы. На фото: апрель 2019-го, наступление на Триполи

Русская служба Би-би-си сообщила в пятницу, 14 февраля, о том, что накануне в Оренбургской области прошла церемония прощания с 27-летним Глебом Мостовым. Как заявило ранее региональное издание orengrad.ru, Мостовой «участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером».

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По данным orengrad.ru, Глеб Мостовой находился в Ливии «под другим именем» и погиб «в ночь со вторника на среду», 5 февраля. О гибели этого человека издание сообщило со ссылкой на его родственников, пишет Би-би-си.

Прощание с погибшим прошло 13 февраля в его родном поселке Акбулак, расположенном неподалеку от российско-казахской границы.

Ранее, в октябре 2019 года в Новоорском районе Оренбургской области похоронили Евгения Илюбаева, напоминает orengrad.ru, подчеркивая, что «по некоторой информации он был бойцом ЧВК «Вагнера», участвовал в боевых действиях в Ливии и в Сирии» и погиб, «попав под обстрел американского вертолета». По данным Znak.com, 55-летний Евгений (Жаксыбай) Илюбаев — бывший журналист, пресс-секретарь службы спасения «Сова», погиб в Ливии.

Тогда же в октябре издание «Медуза», со ссылкой на «источники, близкие к ФСБ и руководству «ЧВК Вагнера», заявляло, что в Ливии погибло до 35 российских наемников, — из Краснодарского края, а также Мурманской и Свердловской областей.

Напомним, 11 января в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России ответил на вопрос о возможном участии российских наемников в боевых действиях в Ливии. Если там «и есть российские граждане, то они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — заверил Владимир Путин.

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