Два человека получили ножевые ранения при нападении в храме Москвы

Утром 16 февраля 26-летний мужчина совершил нападение в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Напавшего с ножом удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, сообщает «РИА Новости».

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«У нас в храме есть все необходимое в плане безопасности: камеры наблюдения и сотрудники храма, следящие за порядком», — сказал агентству настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков. При попытке обезвредить нападавшего пострадали двое помощников настоятеля.

МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве по статье 213 УК России «Хулиганство» и статье 116 УК России «Побои». У нападавшего, жителя Липецкой области, при задержании обнаружили «сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование», сообщает издание «Коммерсантъ». По информации источника ТАСС, речь идет о марихуане.

ТАСС также сообщает о подробностях нападения: мужчина в очках, резиновых перчатках и капюшоне забежал в центральный алтарь во время богослужения. Когда служители церкви подошли к нему, он достал нож и нанес удар одному из них. Позднее мужчина ударил еще одного помощника настоятеля.

Мать жителя Липецка Ефима Ефимова сообщила агентству, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатра. Последние два года он работал в Москве в строительной фирме.

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