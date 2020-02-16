Российские учителя опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
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Открытое письмо размещено на портале Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». В обращении, которое подписали около сотни педагогов со всей страны, приговоры по делу «Сети» названы неправосудными и противоречащими гуманистическим принципам.
«Молодые люди осуждены на чудовищные тюремные сроки якобы за создание «террористического сообщества». По словам обвиняемых, сотрудники спецслужб использовали пытки для получения признательных показаний. Наличие ожогов от электрошокера и следов от избиений подтвердили члены ОНК Санкт-Петербурга», – говорится в тексте открытого письма.
«Мы считаем это дело сфабрикованным: суд используется для устрашения собственного народа. Жестокий и неправосудный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми мы руководствуемся в деле воспитания подрастающего поколения будущих граждан России. Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия. Подсудимые по делу "Сети" – недавние выпускники, наши бывшие ученики, идеалисты. Издевательства и судилище над ними — это приговор всем нам, нашей работе и нашим надеждам на светлое будущее», – пишут учителя.
Подписавшие также требуют расследовать обстоятельства этого дела, пересмотреть приговор обвиняемым и привлечь виновных в применении пыток к ответственности. Текст открытого письме был размещен на сайте профсоюза 15 февраля.
10 февраля Приволжский военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к тюремным срокам продолжительностью от 6 до 18 лет. Процесс над еще двумя обвиняемыми, Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым, возобновится 25 февраля.
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