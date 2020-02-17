Книжные магазины в России закрылись в знак поддержки осужденных по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов в разных городах России объявили о том, что прерывают работу.

В понедельник, 17 февраля, несколько независимых книжных магазинов в разных городах России объявили о том, что на один день прерывают работу в знак протеста против приговора по делу «Сети».

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О проведении акции сообщил «Новой газете» представитель книжного магазина «Фаланстер» в Москве. В акции, помимо «Фаланстера», приняли участие магазины «Пиотровский» (Пермь и Санкт-Петербург), «Маршак» (Москва), «Все свободны» (Санкт-Петербург), «Чарли» (Краснодар), «Свидетель» (Тула), «Бакен» (Красноярск) и «Порядок слов» (Санкт-Петербург).

«10 февраля 2020 года в Пензе семерых молодых людей приговорили к немыслимым срокам (...). При этом они в буквальном смысле ничего не сделали, — говорится в посвященном этой акции обращении книготорговцев. — Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный?»

Ранее, 15 февраля российские учителя опубликовали открытое письмо в поддержку осужденных по делу «Сети». В обращении Совета профсоюза «Учитель», в частности, говорилось: «Мы считаем это дело сфабрикованным: суд используется для устрашения собственного народа. (...) Подсудимые по делу "Сети" – недавние выпускники, наши бывшие ученики, идеалисты. Издевательства и судилище над ними — это приговор всем нам, нашей работе и нашим надеждам на светлое будущее».

Напомним, в понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к длительным срокам заключения. Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет строгого режима, Илья Шакурский — 16 лет строгого режима, Андрей Чернов — 14 лет строгого режима, Максим Иванкин — 13 лет строгого режима, Михаил Кульков — 10 лет строгого режима, Василий Куксов — 9 лет общего режима, Арман Сагынбаев — 6 лет общего режима.

Осужденные свою вину не признали, заявив также о фальсификации доказательств и пытках.

Суд приговорил их за организацию или участие в деятельности «террористического сообщества „Сеть“».

Правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов этого дела политзаключенными, которых преследуют исключительно за их взгляды.

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