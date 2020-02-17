Лавров ответил на заявление Макрона о «смерти мозга НАТО»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 17 февраля, заявил в Мюнхене о том, что о «здоровье головы» НАТО можно будет судить в зависимости от того, прислушается ли организация к советам президента Франции Эмманюэля Макрона.

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«Очень хотелось бы, чтобы те мысли, которые президент Макрон высказывает уже не первый раз, проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова», — заявил Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

А пока «наши натовские коллеги (...) лукавят, — заверил глава МИД РФ. — Они открыты к диалогу, который они понимают как выдвижение в наш адрес претензий, прежде всего, по Украине».

15 февраля здесь же, в Мюнхене, Эмманюэль Макрон заявил, что у Европы есть два сценария развития отношений с Москвой, пишет РБК. Первый — это наращивание давления, а второй, «более оптимальный», — расширение «стратегического диалога».

Ранее, в ноябре 2019 года президент Франции в интервью газете The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО. В связи с кризисом, который, по мнению Макрона, переживает Североатлантический альянс, необходимо дальше двигаться к построению «независимой системы европейской обороны», которая бы дополнила НАТО. Вторым «краеугольным камнем» европейской безопасности и независимости должно стать сближение с Россией, заявил Макрон.

Заявление о «смерти мозга НАТО» вызвало резкую критику со стороны руководства нескольких западных стран, включая Германию, США и Польшу, а также со стороны генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Кроме того, в Париже посла Турции вызвали в МИД Франции после слов Эрдогана о «смерти мозга» Макрона.

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