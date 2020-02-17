Bellingcat нашел связь с ФСБ подозреваемого в убийстве чеченского боевика в Берлине

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ. Он также тренировался на базе спецназа ФСБ «Вымпел» и неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского. Об этом говорится в совместном расследовании проекта Bellingcat и изданий The Insider и Der Spiegel.

Реклама Читать далее

Убийство Зелимхана Хангошвили произошло в августе 2019 года. Генпрокуратура Германии сразу же заподозрила в причастности Россию.

Журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel смогли установить мобильный номер Вадима Красикова, который приехал в Европу с паспортом, сделанным на имя Вадима Соколова. Затем расследователи установили, что по этому номеру подозреваемый часто общался с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками «Вымпела». Среди них – глава фонда ветеранов «Вымпела» Эдуард Бендерский.

Авторам расследования также удалось установить несколько точек, в районе которых телефон Красикова чаще всего регистрировался в сети. В их числе оказался Центр специального назначения ФСБ (войсковая часть 35690) в подмосковной Балашихе, а также тренировочная база спецназа ФСБ в поселке Аверкиево. Здесь Красиков провел и несколько дней перед отъездом в Берлин. Bellingcat и их партнерам удалось также получить информацию о новой сим-карте, которую Красиков использовал для поездки в Европу – благодаря этому стали известны точки, которые он посещал в Париже и Варшаве перед тем, как отправиться в немецкую столицу.

Об этих же перемещениях Вадима Красикова в декабре 2019 года сообщала Генпрокуратура Германии. Тогда ведомство сообщило, что Красиков прибыл в Европу с паспортом на чужое имя, приложив к заявлению на визу справку из компании, связанной с российским Минобороны. Российский МИД назвал утверждения о связи убийцы с российскими спецслужбами называли домыслами.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться