Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд в Гааге подтвердил изначальное решение третейского суда о взыскании с России в пользу бывших акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщается в коммюнике судебной инстанции.

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В 2014 году третейский суд присудил бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа рекордную компенсацию в 50 миллиардов долларов. По итогам десятилетней тяжбы международный арбитраж постановил, что Россия в нарушение договора к Энергетической хартии фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев.

Решение было вынесено в отношении трех компаний, связанных с бывшими акционерами ЮКОСа (Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited). Михаил Ходорковский не входил в число истцов.

Москва отказалась выполнять это решение и в ноябре того же года обратилась в Окружной суд Гааги. По решению судов, в ряде европейских стран был наложен обеспечительным арест на российское имущество. Франция тогда стала основным фронтом борьбы для экс-акционеров ЮКОСа в исполнение решения международного арбитража. Однако затем бывшие акционеры ЮКОСа отказались от борьбы за российские активы во Франции, сочтя ее экономически нецелесообразной.

В апреле 2016 года России, впрочем, удалось добиться отмены решения местного третейского суда в Окружном суде Гааги. Окружной суд указал, что арбитраж не мог рассматривать этот иск, так как Россия не ратифицировала договор к Энергетической хартии.

Однако апелляционная инстанция отменила решение Окружного суда, снявшего с России обязательства о компенсации. Решение нижестоящей инстанции было признано «некорректным». Суд указывает, что Россия хоть и не ратифицировала, но подписала договор к Энергетической хартии. Это значит, что она должна была его соблюдать, если он не входил в противоречие с российским законодательством. Апелляционный суд никаких противоречий с российским законом не нашел.

Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что суд в Гааге подтвердил, что «отъем ЮКОСа — дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами».

Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа. Причем подтверждена не только процедура, но и суть: «отъем ЮКОСа - дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами».

Проиграл именно Кремль, а не Россия и платить в конце концов будет не Россия, а сечины! — Ходорковский Михаил (@mich261213) February 18, 2020

Россия будет обжаловать решение апелляционного суда

В Минюсте России уже заявили, что обжалуют это решение в Верховном суде Нидерландов. Апелляционный суд «не принял во внимание неправомерное использование бывшими акционерами „ЮКОСа“ механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован Российской Федерацией и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству. Арбитражная оговорка, содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала», — указывает ведомство.

В ведомстве заявили, что апелляционный суд Гааги проигнорировал и то, что бывшие акционеры ЮКОСа «не являлись добросовестными инвесторами». В министерстве отмечают, что решение апелляционного суда также не соответствует позиции ЕСПЧ, который ранее отверг обвинения в адрес Москвы в «политической мотивации» и «репрессивном характере» дела в отношении компании ЮКОС.

В июле 2014 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) также обязал Россию выплатить компенсацию экс-акционерам ЮКОСа в более чем 1,8 млрд евро, признав нарушение их прав. Однако Конституционный суд России в январе 2017 года разрешил не выплачивать ее.

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