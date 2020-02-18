«Московское дело»: студент Андрей Баршай получил три года условно
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Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно фигуранта «московского дела» Андрея Баршая, которого обвиняли в нападении на представителя власти на митинге 27 июля. Обвинение требовало для 21-летнего студента МАИ 3,5 года колонии.
По версии следствия, Баршай с ходу толкнул в спину росгвардейца на митинге в Москве 27 июля. Как отмечает «Медиазона», в последнем слове студент принес личные извинения представителю Росгвардии.
Вынося приговор, суд учел характер степени общественной опасности, тот факт, что раньше к уголовной отвественности обвиняемый не привлекался, наличие положительных характеристик, а также то, что Баршай извинился перед потерпевшим.
Андрей Баршай был освобожден в зале суда под апплодисменты присутствующих.
Как отметил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем фейсбуке, Баршай был последним арестантом «московского дела». 11 других были осуждены к реальным срокам и отбывают наказание в колониях.
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