Россия запретила гражданам Китая въезд на свою территорию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете для граждан Китая въезжать на территорию РФ. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова. Запрет на въезд начнет действовать с четверга, 20 февраля.

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Запрет затронет граждан Китая, въезжающих в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также по рабочим визам. С 19 февраля также будет приостановлено оформление приглашений в Россию для граждан Китая. Запрет не коснется транзитных пассажиров.

Запрет введен «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Жертвами коронавируса стали, по последним данным, около 1900 человек. Во всем мире инфекцией заразились более 73 тысяч человек, из них более 72 тысяч — в Китае.

Среди заразившихся коронавирусом — двое граждан России. Они заболели, находясь на борту круизного лайнера Diamond Princess. Лайнер Diamond Princess находится на карантине с 4 февраля. Он стоит в японском порту Йокогама.

Ранее в целях борьбы с распространением эпидемии Россия частично закрыла наземную границу с Китаем, приостановила железнодорожное сообщение и ограничила авиасообщение между двумя странами.

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