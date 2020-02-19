«Думаю, очень трудно» — Путин ответил на вопрос, как прожить на 10 800 рублей
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Президент России Владимир Путин возложил в среду, 19 февраля, цветы к памятнику Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге. После этого президент подошел к группе местных жителей, и одна из женщин спросила президента, как можно прожить на зарплату 10 800 рублей в месяц. «Думаю, что очень трудно», — ответил российский лидер. Диалог пересказали российские информагентства.
Женщина предположила, что зарплата самого Путина существенно больше этой суммы. В ответ президент отметил, что «есть гораздо более высокие зарплаты». «У президента не самая высокая зарплата», — сказал он.
Собеседница Путина также пожаловалась на невозможность купить продукты на установленный прожиточный минимум.
«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — ответил Владимир Путин.
Женщина также рассказала президенту, что врачи обнаружили у нее отек мозга, но это не мешает ей учиться на экономиста. «Не отчаивайтесь, ситуация меняется», — подбодрил петербурженку президент.
Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020
Как напоминают «Ведомости», прожиточный минимум в Санкт-Петербурге с 1 января 2020 г. составляет 12 584 руб.
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