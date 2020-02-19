Российские врачи выступили за отмену приговоров по делу «Сети»

Пикет против пыток и за отмену приговоров по делу «Сети» у здания ФСБ на Лубянке, Москва, 14 февраля 2020 г.

Российские врачи выступили за отмену приговоров фигурантам дела «Сети» и привлечение к ответственности всех причастных к пыткам. Открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» опубликовала у себя в фейсбуке московский дерматолог Анастасия Угрюмова. За два часа его подписали более 130 врачей, количество подписей увеличивается.

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«Мы — врачи. Наш долг — спасать и лечить людей, мы не можем смириться с тем, что их истязают и унижают», — говорится в открытом письме. «Особенно горько, что в этом произволе, с молчаливого согласия высоких государственных чинов, участвуют те, кто призван защищать граждан и обеспечивать порядок в стране, кто лишает нас веры в справедливый суд, в честное следствие, лишает чувства защищенности, дающее возможность жить и работать на благо своей Страны», — продолжает его автор.

Ранее за отмену приговора по делу «Сети» выступили российские ученые и научные журналисты, учителя, психологи, создатели анимационного кино, владельцы независимых книжных магазинов, книгоиздатели, театральные критики, работники IT-сферы.

Семеро фигурантов пензенской части дела «Сети» 10 февраля были приговорены Приволжским окружным военным судом в составе трех человек к срокам от шести до 18 лет колонии за организацию и участие в «террористическом сообществе». Сами фигуранты отрицают не только подготовку нападений, но и существование самого сообщества. Они утверждают, что признательные показания были получены под пытками и психологическом давлением со стороны сотрудников ФСБ. Их жалобам на пытки хода никто не дал.

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