Суд перенес прения сторон по делу «Нового величия» на 3 марта

Заседание по делу «Нового величия» было перенесено на 3 марта. Об этом сообщил Максим Пашков, адвокат одной из обвиняемых Марии Дубовик. В четверг, 20 февраля, в Москве в Люблинском суде должны были начаться прения, однако из-за болезни судьи их было решено перенести.

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20 февраля должны были запросить сроки наказания для фигурантов дела «Нового величия». К началу заседания возле здания суда собрались пикетчики. Портал Медиазона сообщает, что среди них был Егор Жуков — студент Высшей школы экономики, осужденный по «московскому делу».

Пресс-секретарь Люблинского суда оповестил собравшихся в зале суда, что заседание не состоится, так как заболел судья Александр Маслов. Оно было перенесено на 14:00 по московскому времени 3 марта.

Судебный процесс начался в мае 2019 года. Напомним, фигурантов по делу «Нового величия» обвиняют в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества и намерении свергнуть конституционный строй. Всего по делу проходят десять человек. Участники организации не успели провести ни одной акции.

Адвокаты называют процесс провокацией, устроенной Русланом Д. — информатором, который проходит по делу как секретный свидетель. По информации журналистов издания Медиазона, он мог быть сотрудником правоохранительных органов. Руслан Д. убедил группу знакомых по переписке создать организацию, написал ее устав и разделил на отделы. Именно эти факторы позволяют назвать кружок экстремистским.

Один из подсудимых — Сергей Гаврилов — в октябре 2019 года покинул Россию и попросил политического убежища в Украине. Еще один — Рустам Рустамов — признал вину и получил полтора года условно. Павел Ребровский сначала признал вину, ему назначили реальный срок в два года и пять месяцев колонии. Однако затем он заявил, что дал признание лишь в обмен на обещание избежать колонии, и отозвал показания. Теперь его судят заново вместе с остальными фигурантами.

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