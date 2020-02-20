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Суд перенес прения сторон по делу «Нового величия» на 3 марта

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Судебное заседание по делу «Нового величия», 24 октября 2019 г.
Судебное заседание по делу «Нового величия», 24 октября 2019 г. screenshot Youtube
RFI

Заседание по делу «Нового величия» было перенесено на 3 марта. Об этом сообщил Максим Пашков, адвокат одной из обвиняемых Марии Дубовик. В четверг, 20 февраля, в Москве в Люблинском суде должны были начаться прения, однако из-за болезни судьи их было решено перенести.

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20 февраля должны были запросить сроки наказания для фигурантов дела «Нового величия». К началу заседания возле здания суда собрались пикетчики. Портал Медиазона сообщает, что среди них был Егор Жуков — студент Высшей школы экономики, осужденный по «московскому делу».

Пресс-секретарь Люблинского суда оповестил собравшихся в зале суда, что заседание не состоится, так как заболел судья Александр Маслов. Оно было перенесено на 14:00 по московскому времени 3 марта.

Судебный процесс начался в мае 2019 года. Напомним, фигурантов по делу «Нового величия» обвиняют в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества и намерении свергнуть конституционный строй. Всего по делу проходят десять человек. Участники организации не успели провести ни одной акции.

Адвокаты называют процесс провокацией, устроенной Русланом Д. — информатором, который проходит по делу как секретный свидетель. По информации журналистов издания Медиазона, он мог быть сотрудником правоохранительных органов. Руслан Д. убедил группу знакомых по переписке создать организацию, написал ее устав и разделил на отделы. Именно эти факторы позволяют назвать кружок экстремистским.

Один из подсудимых — Сергей Гаврилов — в октябре 2019 года покинул Россию и попросил политического убежища в Украине. Еще один — Рустам Рустамов — признал вину и получил полтора года условно. Павел Ребровский сначала признал вину, ему назначили реальный срок в два года и пять месяцев колонии. Однако затем он заявил, что дал признание лишь в обмен на обещание избежать колонии, и отозвал показания. Теперь его судят заново вместе с остальными фигурантами.

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