Разведка США заподозрила Россию в намерении помочь Трампу переизбраться

Американское разведсообщество считает, что Россия в 2020 году попытается снова вмешаться в выборы и помочь Дональду Трампу переизбраться. Об этом сообщают ряд американских СМИ со ссылкой на закрытый брифинг для членов Конгресса, который состоялся 13 февраля.

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Источники New York Times утверждают, что этот брифинг разозлил Дональда Трампа. Действующий президент уверен, что демократы будут использовать данные разведсообщества против него. Особенно Трампа разозлило, что на встрече присутствовал демократ Адам Шифф, сыгравший ключевую роль в процессе импичмента.

По данным СМИ, Трамп принял решение уволить и.о. руководителя Национальной разведки Джозефа Магуайра именно после брифинга 13 февраля. На этот пост был назначен Ричард Гренелл, занимавший до этого должность американского посла в Германии и зарекомендовавший себя как верный сторонник Трампа.

Во время брифинга для членов Комитета по разведке Палаты представителей сторонники Трампа оспаривали доводы разведки и утверждали, что нынешний президент ведет жесткую политику в отношении России и старается усилить европейскую безопасность.

Сам Трамп у себя в твиттере написал, что демократы начали «новую кампанию по дезинформации». В Кремле сочли выводы разведсообщества, обнародованные в СМИ, проявлением «паранойи».

В начале 2017 года американская разведка заявила, что президент России Владимир Путин лично решил провести операцию по вмешательству в выборы президента США. В докладе говорилось о том, что Москва провела кампанию, направленную на дискредитацию Хиллари Клинтон и поддержку кандидатуры Дональда Трампа. Американская разведка уверена, что российские спецслужбы получили доступ к переписке штаба Хиллари Клинтон, передав ее затем Wikileaks. В докладе также говорилось об активности российских «троллей» и освещении американской предвыборной кампании телеканалом RT.

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