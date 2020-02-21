ОБСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова

На марше в память о Борисе Немцове в Москве

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова. Российские правоохранительные органы не провели даже формальные следственные действия из-за отсутствия на то политической воли. Об этом говорится в докладе, представленном на парламентской сессии ОБСЕ, сообщает 20 февраля «Новая газета».

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Доклад представила вице-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфелт. В документе говорится о том, что российские правоохранительные органы не провели даже формального следствия.

Так, власти отказались квалифицировать это дело как посягательство на жизнь государственного деятеля. ФСО отказалась предоставить записи камер видеонаблюдения с моста возле Кремля, на котором был застрелен политик. Следователи не допросили в качестве свидетелей главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, его родственника Адама Делимханова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Обвинения не предъявлены бывшему майору чеченского батальона «Север» Руслану Геремееву.

«Главная проблема с преодолением безнаказанности заключается не в профессионализме российских правоохранительных органов, а в политической воле», — говорится в докладе.

Адвокаты и семья Бориса Немцова считают доклад ОБСЕ главной международной реакцией на убийство, отмечает «Настоящее время». Он должен лечь в основу официальной резолюции, которая предполагает разные последствия, в том числе санкции в отношении лиц, которые причастны к убийству Бориса Немцова.

Россия отказалась сотрудничать с ОБСЕ для подготовки доклада. Российский МИД отказал организации в доступе к материалам дела, сославшись на присутствие в них гостайны. Хотя родственники убитого политика утверждают, что государственной тайны в материалах дело никогда не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя доклад ОБСЕ, заявил, что в России не могут и не должны проводить никаких «международных расследований», передает «Интерфакс».

Политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал заместителя командира чеченского батальона «Север» Заура Дадаева виновным в убийстве Бориса Немцова и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Остальные подсудимые получили от 11 до 19 лет колонии. Заказчик и организатор убийства до сих пор не названы и не предстали перед судом.

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