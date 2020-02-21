Пара из Омска, ставившая ребенка на гречку, получила реальные сроки

Мать и отчим восьмилетнего мальчика, которого ставили коленями на гречневую крупу, получили полтора и четыре с половиной года колонии соответственно. Об этом 21 февраля сообщает местное управление СК.

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35-летнего Сергея Казакова и 27-летнюю Алину Юмашеву суд признал виновными по трем пунктам второй части 117-й статьи УК об истязании и по двум пунктам второй части 112-й статьи об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Было признано, что пара истязала несовершеннолетнего с применением пытки и по предварительному сговору. Алину Юмашеву признали виновной еще и по статье неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствие установило, что отчим с апреля по май 2019 года ставил мальчика на гречку «в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности», например, за опоздание из школы. Не менее шести раз восьмилетнего мальчика он ставил на гречневую крупу на длительный срок до девяти часов. «Мать мальчика была в курсе событий, но не вмешивалась в ситуацию, одобряла действия супруга и не заботилась о сыне», — говорится в сообщении ведомства.

11 мая, после очередного издевательства со стороны отчима, мальчик пожаловался соседу по даче. Сосед в свою очередь обратился в полицию. Мальчику понадобилась хирургическая операция. Ранее сообщалось, что из-за длительного стояния на гречке, крупа проросла в колени ребенка. Врачам пришлось удались поврежденные участки кожи вместе с крупой. По данным следствия, Казаков также «неоднократно наносил побои ребенку».

Суд назначил Казакову наказание в виде четырех с половиной лет колонии общего режима, Юмашевой — полтора года лишения свободы. Во время следствия мужчина находился под стражей, мать мальчика — под подпиской о невыезде.

В Российском законодательстве нет специального закона, который защищал бы жертв домашнего насилия. В конце ноября Совет Федерации опубликовал свою версию законопроекта, с которой не согласились его инициаторы.

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