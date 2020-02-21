«Подышали — задохнулись». Красноярск признали самым грязным на планете

17 февраля Красноярск занимал первую строчку в списке самых грязных городов планеты по данным портала AirVisual. Город был окутан плотной дымкой, люди жаловались на запах гари. Эта тема вышла на федеральный уровень благодаря тому, что красноярцы стали писать многочисленные комментарии в инстаграме Юрия Дудя и Сергея Шнурова с просьбой помочь в освещении этой проблемы. Музыкант Сергей Шнуров в ответ написал стихотворение, в котором упрекнул федеральные СМИ, замалчивающие эту тему.

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Лидер местного движения «За чистое небо» Андрей Сковородников-Эрлих рассказал в интервью RFI, что тот день, когда Красноярск признали самым задымленным городом планеты, был похож на многие другие дни в году.

Андрей Сковородников-Эрлих: Особо ничем не отличался, задыхались, как обычно, сильно. Фактически, может, чуть дымнее, чем обычно. Режим черного неба, кстати, объявляется далеко не всегда, когда у нас есть сильная задымленность. После приезда Путина и его команды решать проблему в 2018 году перестали его часто объявлять даже в дни сильного задымления. В дни, когда мы не возглавляем один из этих рейтингов, дышать легче фактически не становится. В том же феврале город четыре дня был укутан густыми клубами смога. Когда ты выходишь на улицу, ты можешь примерно на квартал дальше в дымке видеть, второй квартал уже может в ней растворяться.

RFI: Часто ли в течение месяца бывают такие дни?

Когда устанавливается штилевая погода либо какие-то погодные условия не дают рассеиваться всем выбросам промышленных предприятий, выносить за его пределы — в принципе, они в течение всего года, как я понимаю, примерно такие же. Просто когда-то их выдувает, у нас более ли менее нормально дышится. При этом декабрь, январь, февраль чаще, летом, когда штилевая стоит, также чаще, весной, осенью получше дышим. Но, например, в феврале половину дней мы дышали этой гарью, когда-то ее было поменьше, когда-то побольше. Дышали в январе, в декабре. До половины дней в месяце можем ощущать запах гари в воздухе. Дымка чуть пореже, она может 5–10 дней в месяц быть. Подышали — задохнулись, подышали — задохнулись, и так уже не первый год.

Кто виноват в этой ситуации?

В городе у нас находится Красноярский алюминиевый завод, одно из крупнейших предприятий по выработке алюминия, который находится прямо в черте города. Рапортуется, конечно, что там самые современные очистные сооружения, но жители близлежащих районов просто этого не ощущают. В городе три ТЭЦ, которые отапливаются довольно дешевым, низкого качества углем. Кроме этого, ТЭЦ вырабатывает еще и электричество, то есть они работают круглый год, просто зимой на них ложится дополнительная нагрузка в виде выработки тепла. Соответственно, все это также появляется у нас в воздухе. По оценкам предыдущего министра экологии края Часовитина, где-то процентов 60 общей экологической нагрузки дают ТЭЦ и КрАЗ. Кроме этого, у нас, естественно, есть какие-то небольшие котельные.

Мы миллионный город, у нас есть автомобили, естественно. При этом мы который год пытаемся добиться от наших чиновников вменяемой системы общественного транспорта, которая позволяла бы разгружать дороги, пересаживая людей на автобусы или троллейбусы. Но люди предпочитают ездить по возможности в своих автомобилях, потому что им удобнее стоять в пробке в своей машине, чем в холодном автобусе. И это тоже дает свою нагрузку.

У нас идет варварская вырубка городских лесных насаждений. Например, городским чиновникам приспичило сделать на одном из зеленых островов нашего города, рекреационных зон, лишнюю парковку — несколько сотен деревьев просто вырубили. Совокупность этих факторов, плюс то, что город находится в низине, плюс то, что у нас ведется бесконтрольная со стороны экологической экспертизы застройка высотными зданиями несколько плато города, снижает эту продуваемость. В тех районах, где раньше постоянно дул ветер, при той же реке Енисей, не ощущалось это «черное небо», хотя другие районы уже задыхались, сейчас и центр города накрывается гарью в дни черного неба, в штилевые дни, и, соответственно, всем городом задыхаемся. Нужно решать проблему комплексно, она решается, в основном, чиновниками только на словах.

Красноярцы за последние пару лет неоднократно выходили на митинги и пикеты. Есть ли от них толк?

Какие-то временные меры, видимо, принимаются. Почему-то каким-то чудесным образом после любого крупного митинга даже в штилевую погоду меньше выбросов становится. Видимо, какие-то меры воздействия все-таки есть, чтобы снять напряженность. В дни прилета руководства страны, кстати, в любую погоды, можно прямо по дням сравнить — у нас такая же штилевая погода, как год назад, та же самая роза ветров, а дыма вдруг нет, потому что Путин или Медведев, например, в городе были — это тоже люди замечали.

Одиночный пикет «За чистое небо» ВКонтакте/ За чистое небо

Анна Бойко с мужем и тремя детьми приехала в Красноярск прошлым летом. Но уже собирается уезжать — именно из-за грязного воздуха.

Анна Бойко: Мы приехали из другого города, где проблем с воздухом вообще никаких не было. И прямо с дня приезда мы стали замечать, что в Красноярске тяжело дышится. Это было как раз лето, были пожары. Я вышла на активистов «За чистое небо», чтобы информацию получать, что с пожарами делать, внести посильный вклад, они волонтеров искали. И в течение всего времени, что мы здесь проживаем, мы очень ограниченное количество время бываем на улице. Я не могу выводить гулять детей в таких условиях. Если мы идем гулять, то уезжаем куда-то, где однозначно легче дышится.

Дети замечают, что воздух в городе не такой, как там, где вы жили раньше?

Дети вообще ничего не замечают. И я заметила по красноярцам многим, что люди принюхались и этого не замечают. Я замечаю как мать, что дети постоянно подкашливают, насморки какие-то, у кого-то слезы текут на улице, резь в глазах. Мы приехали из того места, где нет вообще промышленности, которая «извергается» в атмосферу. Жили практически посреди тайги. Всегда я проветривала квартиру там, где мы жили. Здесь я не могу проветрить. Во-первых, у меня на проезжую часть выходят окна, во-вторых, даже ночью, когда машин нет столько, как днем, я не могу проветрить. Потому что ночью у меня постоянно присутствует какой-то химический запах. Просто чудовищный химический запах. Даже если тонкую щель сделаешь на проветривание в окне, он просачивается, приходится закрывать окна. То есть мы не проветриваем квартиру должным образом.

Может, власти не решают проблему именно потому что большинство жителей к ней уже «привыкли»?

Я заметила такую тенденцию среди населения — стараться не замечать проблем, какая-то рабская психология: «потерпим», «терпеть надо». А со стороны власти — она ничего не предпринимает, пока люди не начинают возмущаться. Если вы молчите, значит, вас все устраивает, так оно и есть. Люди скрепя сердце терпят. А власти этим пользуются — делать ничего не надо, раз люди молчат.

Конечно, сейчас инстаграм выручает в плане озвучивания проблем из регионов. У нас уже была такая ситуация с лесными пожарами, пока не начали привлекать «звезд» с помощью хэштегов, отмечать их в публикациях, не было такого внимания к нашим лесным пожарам. И то же самое сейчас: пошла волна, кто-то из людей стал это делать, проафишировали, и все люди это подхватили. Это действительно на данный момент самый действенный способ борьбы с бездействием властей. У нас в городе идут постоянные разговоры о том, что тот же КрАЗ, русаловский завод, уже давно принадлежит людям, которые живут за границей. То есть им смысла нет заботиться о здоровье людей другого государства. Им нет смысла в это деньги вкладывать.

Вы пожалели о своем переезде в Красноярск?

Очень сильно пожалела. Этот город географически расположен для работы мужа, и мне было очень удобно, потому что очень много друзей, знакомых здесь живет. Город прекрасный, у него хорошая инфраструктура, абсолютно шикарный город, и он просто изуродован этой ситуацией. У меня цель — к концу лета уехать отсюда. Мы поедем только в то место, где нет проблем с экологией. Сейчас я уже промониторила, и мы едем туда, где нам будет комфортно жить.

29 марта жители Красноярска собираются выйти на очередной митинг против промышленного загрязнения.

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