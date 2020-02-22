В Италии полиция изъяла винтовки у российских биатлонистов

Биатлонист сборной России Александр Логинов рассказал, что полиция изъяла личные вещи и винтовки. На фото: Логинов во время индивидуальной гонки ЧМ в Италии. 16.02.2020

В субботу утром, 22 февраля, в итальянской коммуне Антхольц-Антерсельва, где проходит чемпионат мира по биатлону, полиция провела «операцию» в отношении представителей сборной России, пишет AFP. По данным газеты «Коммерсант», карабинеры провели обыск в номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. В эфире «Матч ТВ» Логинов рассказал, что итальянские правоохранители изъяли из номера оружие.

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Как сообщил находившийся на месте событий корреспондент AFP, «операция» была проведена в отеле Bagni di Salomone по запросу прокуратуры местной провинции Больцано-Боцен.

Официальный представитель прокуратуры заявил, что россиян, в частности, заподозрили в нарушении статьи 586 bis уголовного кодекса Италии (о применении допинга). «Подозрения касаются двух российских граждан: спортсмена и его тренера», — заявил прокурорский работник.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил МАТЧ-ТВ, что в бумаге, которую выдали итальянские правоохранители, фигурируют фамилии Логинова и Касперовича.

По данным телеканала, полиция открыла дверь в номер Александра Логинова и Евгения Гараничева, когда биатлонисты спали. Обыск также провели в машинах Логинова и его тренера Касперовича.

«Спали с Евгением (Гараничевым), проснулись от того, что к нам вломились. (Карабинеры) сразу забрали оружие (винтовки), видимо, как у самых опасных преступников», — рассказал биатлонист Логинов. Также, по словам спортсмена, карабинеры «забрали компьютер, телефон, личные вещи».

Российское посольство в Риме потребовало разъяснений от МИД Италии и аппарата председателя Совета министров, пишет «Коммерсант».

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил агентству «Интерфакс», что запрос на проведение обыска поступил от одного из руководителей Международного союза биатлонистов (IBU).

МАТЧ-ТВ уточняет, что заявление в полицию написала антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен.

«Интерфакс» напоминает, что в 2015 году по решению IBU Александр Логинов уже был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в его пробе запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.

Позднее в этот же день Логинов, как и планировалось, принял участие в эстафете, которая началась в 14.45 (16.45 МСК). «Показать характер и скражаться при любых обстоятельствах!» — с таким призывом объявил об этой новости Союз биатлонистов России.

Ранее на этом чемпионате мира 28-летний Логинов уже завоевал золотую и бронзовую медали в индивидуальных гонках.

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