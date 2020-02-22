Звягинцев, Хавтан и Хаматова поздравили осужденного Котова

«Уверен, все те, кто хотят осудить тебя — сгинут, не оставив следа», — заявил режиссер Андрей Звягинцев, поздравляя активиста Константина Котова.

«Новая газета» опубликовала в субботу утром, 22 февраля, поздравительные обращения известных российских граждан в адрес политзаключенного Константина Котова, которому исполнилось 35 лет. В этот же день полиция задержала несколько человек, пытавшихся записать поздравления для Котова в центре Москвы.

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На странице «Новой газеты» осужденного активиста поздравили писатели Борис Акунин и Дмитрий Глуховский, кинорежиссер Андрей Звягинцев, музыкант Евгений Хавтан, актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, тележурналист Леонид Парфенов, актеры Максим Виторган и Никита Кукушкин, художник Семен Файбисович, академик РАН, физик Владимир Захаров, священник Алексей Уминский и еще несколько известных россиян.

«Мы не знакомы, но по всем приметам узнаю в твоих поступках человека с сердцем и совестью, готового вступиться за другого, с жаждой справедливого общества, — заявил режиссер Андрей Звягинцев, подчеркнув: «Уверен, все те, кто хотят осудить тебя — сгинут, не оставив следа. Твои поступки уже вписаны в книгу жизни».

Позднее, днем 22 февраля, в Москве полиция задержала 7 человек, которые записывали поздравление для Константина Котова на Большом Москворецком мосту. Как сообщило ОВД-Инфо, задержанных отвезли в отделение полиции, а затем, составив протоколы о «нарушении правил проведения акции» (ст. 20.2 КоАП), отпустили.

Напомним, программист Константин Котов в сентябре 2019 года получил 4 года колонии общего режима за участие в трех несогласованных с властями акциях. Его приговорили по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов).

Котов, в частности, выходил на пикеты против войны в Украине, а также помогал передавать посылки украинским морякам в СИЗО и участвовал в акциях с требованием обмена заключенными между Россией и Украиной.

Правозащитная организация Amnesty International назвала Котова «узником совести» и потребовала от российских властей «немедленного освобождения» активиста «безо всяких условий».

В конце января президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову «организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А.».

В начале февраля Генпрокуратура обратилась в суд с кассационной жалобой, попросив снизить активисту срок до 1 года.

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