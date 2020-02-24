В Праге появится площадь Бориса Немцова и набережная Анны Политковской

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь Под каштанами, на которой находится здание посольства России в Чехии, в площадь имени Бориса Немцова. На том же заседании принято решение назвать одну из набережных Праги именем журналистки Анны Политковской. Об этом в понедельник, 24 февраля, написала газета Lidove noviny.

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Об инициативе переименовать площадь в честь Немцова сообщил в начале февраля мэр Праги Зденек Гржиб, представитель Пиратской партии. Церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства Немцова. В мэрии отметили, что пригласили российского посла принять участие в церемонии переименования, но ответа пока не получили.

Решение о переименовании площади приняли после соответствующей петиции, которую подписали 4,5 тысячи жителей Праги. Петиция против переименования собрала 1,2 тысячи подписей. С критикой переименования площади выступил президент Чехии Милош Земан. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек назвал решение «однозначно политическим шагом».

Именем Анны Политковской называны улица в Тбилиси, площади в Риме и парижском пригороде Монтрей, парк в Карловых Варах и сад в Милане. В честь оппозиционного политика названа площадь возле российского посольства в Вашингтоне, скверы возле российских посольств в Вильнюсе и в Киеве. В августе 2019 года жители подмосковного поселка Матвеевка попытались назвать безымянную улицу в честь Бориса Немцова.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Заказчики обоих преступлений до сих пор не установлены.

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