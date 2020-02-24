Дочь Рамзана Кадырова проведет показ своей коллекции одежды в Париже

Модный дом Firdaws, которым руководит старшая дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова, проведет 25 февраля в Париже показ новой коллекции одежды «История любви». Об этом сообщает информационное агентство «Грозный-информ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

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«Дефиле пройдет под музыку чеченских композиторов, на вечере представят также картины чеченских художников второй половины XX века, выступят хореографические коллективы и мужская хоровая капелла „Илли“», — говорится в сообщении. Айшат Кадырова отметила, что основная цель деятельности ее модного дома — рассказать миру о чеченской культуре.

Показ пройдет в отеле Le Marois в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» и будет посвящен десятилетию бренда. Модный дом Firdaws был основан в 2009 году матерью Айшат и женой Рамзана Кадырова Медни Кадровой. В 2016 году она передала руководство брендом своей дочери, после того, как «Айшат сама сшила несколько платьев для своей сестры на день рождения».

Франция неоднократно критиковала власти республики и лично Рамазана Кадырова за систематические нарушения прав человека, в том числе из-за массовых преследований, арестов и пыток геев в Чечне. В 2017 году Рамзан Кадыров был включен в «список Магнитского», составляемый Минфином США. Американские власти считают его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека.

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