По делу о наркотиках в Екатеринбурге арестовали ИТ-специалиста, борца с полицией и блокировками

Суд Екатеринбурга арестовал на два месяца ИТ-специалиста Александра Литреева, основателя компании по кибербезопасности Vee Security. Как сообщает Znak.com, накануне его задержали по подозрению в покупке наркотиков. Литреев признал свою вину. Предпринимателю предъявлены обвинения в покупке наркотиков без цели сбыта (статья 228 УК РФ, часть 1). Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

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В Екатеринбург Литреев приехал в гости к девушке, с которой познакомился в инстаграме. Они вместе поехали забирать закладку, в которой было две таблетки MDMA общим весом чуть менее 0,9 грамма. Как стало известно на заседании суда, в полицию «поступила информацияо том, что Литреев перевозит наркотики». От кого поступила эта информация, полицейские не уточнили. Литреева задержали по дороге с места закладки. Его доставили в полицию и при обыске нашли наркотики. После задержания новая знакомая Литреева дала на него показания.

Литреев создал приложение «Красная кнопка», при помощи которого можно сообщать о задержаниях на акциях протеста. Летом 2019 года он запустил проект «Русский слон» по деанонимизации силовиков, участвующих в избиениях демонстрантов на акциях оппозиции. Во время блокировки мессенджера «Телеграм» его компания предлагала прокси для обхода блокировок. Адкокат Литреева Алексей Бушмаков считает, что решение об аресте предпринимателя было принято именно из-за его политической активности. Об этом он рассказал «Медузе».

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