СК возбудил дело по факту уголовного преследования найденного мертвым жителя Омска

Митинг в память о Дмитрии Федорове в Омске

В России во вторник, 25 февраля, Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции и Росгвардии по факту уголовного преследования жителя Омска Дмитрия Федорова. После заявления о подброшенных ему наркотиках его нашли мертвым и обезглавленным.

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Постановление о возбуждении дела опубликовал в своем телеграм-канале депутат омского городского совета Дмитрий Петренко. Документ отсутствует на сайте Следственного комитета по Омской области.

В документе говорится, что дело о превышении полномочий было возбуждено в январе 2020 года в отношении неустановленных сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии и омского отдела полиции № 7.

В декабре 2019 года музыкант Дмитрий Федотов (25 лет) стал фигурантом дела о сбыте наркотиков. Следствие утверждало, что он разместил в Омске пакеты с метилэфедроном. Сам Федоров утверждал, что наркотики ему подбросили, заставив сделать признательные показания. 18 декабря он выложил в соцсети ролик с этим заявлением. Неделю спустя тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой. Официальной причиной смерти было названо самоубийство, но это оспаривает семья Федорова и его адвокат. Они говорят, что молодого человека могли убить или довести до самоубийства.

В постановлении СК говорится, что сотрудники, в отношении которых возбуждено дело, допустили нарушения при изъятии наркотиков и оформлении документов, что может свидетельствовать «о совершении незаконных действий вопреки интересам службы».

В Омске прошел митинг в память о Дмитрии Федорове. Как сообщает интернет-издание om1.ru, участники акции потребовали расследовать причины его гибели.

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