В Саратове задержали двух подростков по подозрению в подготовке нападения на школу

Подростков задержали на территории одного из заброшенных бомбоубежищ города, где они хранили в тайнике ружейный обрез.

Двое подростков были задержаны в среду, 26 февраля, в Саратове. Их подозревают в подготовке нападения на одну из школ города. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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В ЦОС заявили, что были задержаны «два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

Подростков задержали на территории одного из заброшенных бомбоубежищ города, где они хранили в тайнике ружейный обрез. По данным ФСБ, при нападении они также планировали использовать самодельные зажигательные смеси.

Службы безопасности обнародовали запись допроса молодых людей. По словам одного из них, они собирались из мести убить около 40 человек. Сообщается, что нападение они планировали на май.

Саратовское управление Следственного комитета России возбудило уголовное по статьям о групповой подготовке убийства по предварительному сговору двух и более лиц.

По данным ЦОС, которые приводит «Интерфакс», с 2018 года спецслужбы выявили около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ и предотвратили более 50 вооруженных нападений.

Радиостанция «Эхо Москвы» напоминает, что похожее нападение, которое также планировали подростки, на прошлой неделе было предотвращено в Керчи.

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