В Петербурге возобновили судебные слушания по делу «Сети»

26 февраля, после семимесячного перерыва, Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге возобновил процесс по делу «Сети» — сообществу, признанному ФСБ террористическим. На скамье подсудимых — программист Виктор Филинков и промышленный альпинист Юлий Бояршинов. Филинков рассказывал о пытках электрошокером после задержания, Бояршинов — о давлении в СИЗО и избиениях.

Реклама Читать далее

Процесс в Петербурге возобновился после того, как в Пензе семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам от шести до 18 лет колонии за участие и/или создание террористического сообщества. А начался процесс в марте прошлого года, после того, как другой петербургский фигурант дела «Сети», предприниматель Игорь Шишкин, заключивший сделку со следствием, получил три с половиной года колонии. Представители ОНК фиксировали на его теле многочисленные раны, следы пыток электрошокером, гематому вокруг глаза «вплоть до кости».

В июле 2019 года суд направил на повторную экспертизу «Свод „Сети“», пишет «Медиазона». Заседание 25 февраля в Петербурге фактически не состоялось из-за опоздания тройки московских судей.

26 февраля адвокат Филинкова Виталий Черкасов заявил судьям отвод из-за того, что, по его словам, протокол одного из предыдущих заседаний был искажен. Адвокат отметил, защита выявила 58 фактов искажений показаний подсудимых и свидетелей. Судьи после совещания заявили, что замечания к протоколу приобщены к делу и будут рассмотрены, поэтому оснований для отвода нет, сообщает «Медиазона».

На заседание суда 26 февраля попали не все желающие, в том числе журналисты. Вход был перекрыт, а в зал пускали только по спискам, якобы составленным самими подсудимыми, передает «Би-би-си».

Виктор Филинков вину не признает и заявлял о пытках электрошокером. Бояршинов заявлял, что готов признать вину, но соглашение со следствием он не заключил, отказавшись дать показания на других фигурантов. Суд отказался рассматривать его дело в особом порядке. Филинков и Бояршинов направили жалобы в ЕСПЧ о пытках и избиениях в «пресс-хатах».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться