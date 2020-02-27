Поезд Москва-Ницца-Москва временно отменили из-за коронавируса

Движение поездов Москва-Ницца-Москва возобновили в сентябре 2010 года, после почти векового перерыва. О длительности нынешней приостановки маршрута пока не известно.

Пассажирские поезда на маршруте Москва-Ницца-Москва с 4 марта временно перестанут ходить. О решении, принятом «в рамках борьбы с коронавирусом», объявили в министерстве транспорта России.

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В четверг вечером, 27 февраля, последний состав еще отправится из Москвы, с Белорусского вокзала, но следующий поезд, намеченный на четверг, 4 марта, уже отменен, отметил «Коммерсант». Из Ниццы последний состав в Москву должен, по расписанию, отправиться в воскресенье, 1 марта.

С 4 марта движение на маршруте будет приостановлено «до особого распоряжения», сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление министерства транспорта России. В Минтрансе уточнили, что решение принято «в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

Это связано, в частности, с тем, что поезд делает две остановки в Италии, которая сейчас является главным европейским «центром» заражения коронавирусом Covid-19.

Как отмечает агентство со ссылкой на главу итальянской службы гражданской обороны, к сегодняшнему дню, 27 февраля, в Италии от последствий вируса умерли уже 14 человек. А всего с момента начала эпидемии зарегистрировано 528 случаев заражения.

Накануне, 26 февраля, стало известно о том, что из-за распространения коронавируса в Италии было решено «урезать» мероприятия в приграничных французских городах: отменили последний день карнавала в Ницце и сократили почти на неделю фестиваль лимонов в Ментоне.

По всей Франции к 27 февраля было зарегистрировано 18 заболевших, из них двое — 80-летний турист из Китая и 60-летний француз — умерли.

Президент Эмманюэль Макрон сегодня утром посетил парижскую больницу, где накануне скончался от коронавируса первый гражданин Франции.

Как сообщили в Елисейском дворце, цель визита — успокоить французов, опасающихся распространения вируса. Тем не менее, в больнице Эмманюэль Макрон заявил: «Мы стоим перед эпидемией», к которой «нужно подготовиться наилучшим образом».

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