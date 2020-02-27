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Путин: я «настоящий» и «отказался от двойников»

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Владимир Путин заявил, что никогда, за долгие годы руководства российским государством, не пользовался услугами двойников.
Владимир Путин заявил, что никогда, за долгие годы руководства российским государством, не пользовался услугами двойников. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
RFI

В интервью ТАСС, вышедшем в четверг, 27 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что никогда не пользовался услугами двойников, хотя ему и предлагали.

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Идея «возникала, но я отказался от двойников», — заверил президент России, подчеркнув, что с такими предложениями к нему обращались в начале 2000-х, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

По словам Путина, которые приводит информагентство, ему предлагали, чтобы дублер заменял его на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно.

Кроме того, сотрудник ТАСС поинтересовался у Путина, настоящий ли он. Российский лидер ответил утвердительно. Видео ответов привел журналист кремлевского пула Смирнов. 

В этом выпуске 20-серийного видеоинтервью ТАСС Путин также рассказал, что не пользуется гаджетами, пишет «Новая газета». На вопрос, почему его «иногда» видели со смартфоном, президент РФ ответил: «Мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента».

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