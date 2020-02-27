Путин: я «настоящий» и «отказался от двойников»

Владимир Путин заявил, что никогда, за долгие годы руководства российским государством, не пользовался услугами двойников.

В интервью ТАСС, вышедшем в четверг, 27 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что никогда не пользовался услугами двойников, хотя ему и предлагали.

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Идея «возникала, но я отказался от двойников», — заверил президент России, подчеркнув, что с такими предложениями к нему обращались в начале 2000-х, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

По словам Путина, которые приводит информагентство, ему предлагали, чтобы дублер заменял его на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно.

Кроме того, сотрудник ТАСС поинтересовался у Путина, настоящий ли он. Российский лидер ответил утвердительно. Видео ответов привел журналист кремлевского пула Смирнов.

В этом выпуске 20-серийного видеоинтервью ТАСС Путин также рассказал, что не пользуется гаджетами, пишет «Новая газета». На вопрос, почему его «иногда» видели со смартфоном, президент РФ ответил: «Мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента».

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