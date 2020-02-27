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ФНС заблокировала один из счетов российского офиса Google

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Логотип Google на Всемирной конференции по искуственному интеллекту в Шанхае, 2018.
Логотип Google на Всемирной конференции по искуственному интеллекту в Шанхае, 2018. ©REUTERS/Aly Song/File Photo
RFI

Федеральная налоговая служба России заблокировала счет российской структуры корпорации Google. Об этом сообщило в четверг, 27 февраля, агентство «Москва» со ссылкой на ФНС.

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В пресс-службе российского офиса компании Google отказались комментировать причины блокировки. «Интерфакс» отмечает, что блокировка может являться результатом технической ошибки.

Сообщается, что в случае такой блокировки банк прекращает проводить операций по спорному счету, если они превышают сумму, установленную налоговой службой. Агентство «Москва» подчеркивает, что, согласно российскому налоговому законодательству, банки не имеют права открывать другие счета организации, имеющей заблокированный счет.

По данным в база российского налогового ведомства, задолженности у представительства Google нет. «Коммерсант» передает, что в базе данных судебных приставов указано, что в отношении российского подразделения кормпорации — ООО «Гугл» — открыто два исполнительных производства на общую сумму 4,1 тысячи рублей. Одно из них связано с выплатой предписанной судом государственной пошлины, другое связано в имущественными взысканиями в пользу физических и юридических лиц.

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