«Дождь»: обвиняемый в нападении на офис «Единой России» получил убежище во Франции

Российскому анархисту Святославу Речкалову предоставили политическое убежище во Франции, сообщает телеканал «Дождь». Ранее российские правоохранительные органы объявили его в розыск по делу о нападении на офис «Единой России».

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О получении статуса политического беженца во Франции рассказал «Дождю» сам Речкалов.

Активист уехал из России в апреле 2018 года.

Он заявляет, что перед этим, в марте, его задержали, пытали электрошокером, добиваясь «нужных» показаний, — в частности, признания в том, что он выступает администратором сообщества «Народная самооборона» в соцсети «ВКонтакте». Подробности задержания ранее сообщала «Новая газета».

Объясняя свое решение уехать, активист заявил, что в случае, если он откажется давать «нужные» показания или предаст огласке «факт пыток», ему угрожали «повторной поездкой в микроавтобусе с электрошокером в более длительном и тяжелом варианте, приобщением к делу „Сети“, созданием тяжелых условий пребывания».

По версии следствия, в январе 2018 года в московском районе Ховрино «организованная группа» разбила окно в офисе «Единой России» и бросила дымовую шашку. Как пишет «Дождь», в сентябре 2018-го расследование приостановили, но возобновили в феврале 2019-го, когда был задержан математик Азат Мифтахов.

По этому делу, помимо Святослава Речкалова, разыскивается еще один человек. Кроме того, в статусе подозреваемой, под подпиской о невыезде, находится анархистка Елена Горбань. Еще один фигурант признал вину и заключил сделку со следствием.

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