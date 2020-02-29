В Москве тысячи человек вышли на марш памяти Бориса Немцова: фото

Марш памяти Бориса Немцова в Москве, 29 февраля 2020 г.

29 февраля в ряде городов России состоялись акции в память об убитом пять лет назад политике Борисе Немцове. Самое масштабное шествие прошло в Москве. По данным проекта «Белый счетчик», занимающегося подсчетом участников протестных акций, в столичном шествии приняли участие более 22 тысяч человек, еще 200 опоздавших не смогли попасть на нее и остались перед полицейскими рамками. Полиция заявила о 10,5 тысячи участниках акции.

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Московское шествие прошло от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По всему маршруту шествия дежурили сотрудники полиции и стояли автозаки.

На марше памяти Бориса Немцова в Москве, 29 февраля 2020 г. REUTERS/Shamil Zhumatov

Среди символики было много различных флагов, например флаги Украины и Евросоюза. Но больше всего российских триколоров.

Тысячи человек вышли на традиционный марш памяти Бориса Немцова в Москве, 29 февраля 2020 г. REUTERS/Shamil Zhumatov

Любовь Соболь, Алексей Навальной с женой Юлией на марше в память Бориса Немцова в Москве, 29 февраля 2020 г. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Многие вышли с политическими лозунгами: против предлагаемых изменений Конституции, за сменяемость власти и за освобождение политзаключенных. Ряд участников марша потребовали освобождения осужденных по делу «Сети», «московскому делу», а также прекращения дела «Нового величия».

Участница марша в память Бориса Немцова в Москве, 29 февраля 2020 г. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Политик Илья Яшин на марше в память Бориса Немцова в Москве, 29 февраля 2020 г. REUTERS/Shamil Zhumatov

Участница марша в память Бориса Немцова в Москве, 29 февраля 2020 г. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Лозунги против дела «Сети» и дела «Нового величия» на шествии в память Бориса Немцова в Москве, 29 февраля 2020 г. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Правозащитник Лев Пономарев на шествии в память Бориса Немцова в Москве, 29 февраля 2020 г. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

«Менять власть, а не Конституцию» — один из лозунгов на марше памяти Бориса Немцова REUTERS/Shamil Zhumatov

В Санкт-Петербурге шествие в память о политике прошло от станции метро «Горьковская» до Троицкой площади. Ранее власти дважды отклонили заявку на проведение акции в городе: сначала мэрия не согласилась ни с одним из предложенных вариантов маршрута, а после представители администрации заявили, что не понимают, «что подразумевается под аббревиатурой РФ» в письме организаторов.

Как сообщает портал ОВД -Инфо, акция в Санкт-Петербурге закончилась задержаниями по меньшей мере шести человек. Среди них — активист Али Хантемиров и участник «Открытой России» Павел Чупрунов. После Чупрунова отпустили, взяв объяснения.

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