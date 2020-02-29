«Он смог сделать правильный выбор в жизни, а они – нет». Об акциях памяти Немцова

В российских городах сегодня проходят акции в память об убитом 27 февраля 2015 года политике Борисе Немцове. Накануне Владимир Путин наградил медалью одного из чеченских политиков, чье имя фигурировало в деле об убийстве Немцова.

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Сегодняшние акции начались в городах Дальнего Востока и Сибири. Одним из первых стал Иркутск.

— У нас был согласованный митинг в центре города, на площади Труда, пришло около 50 человек, - рассказал RFI один из организаторов акции Захар Сарапулов. — Все прошло мирно, спокойно. Там участвовали организаторы – региональное отделение партии «Парнас», штаб Алексея Навального, «Яблоко» и либертарианцы иркутские. Выступали спикеры, говорили о самом Немцове, о том, что до сих пор не раскрыты имена заказчиков его убийства. Кроме того, говорили о поправках к Конституции, о том, что они нужны лишь для того, чтобы Путину оставаться у власти как можно дольше. И говорили о политических преследованиях, в частности, о деле «Сети», люди были некоторые с плакатами о деле «Сети». Скандировали «Россия будет свободной», «Путин – вор», классика жанра.

Митинг памяти Бориса Немцова в Иркутске, 29 февраля 2020 г. DR

Сколько пришло людей?

Если сравнивать с другими митингами, которые мы проводили, например, против пенсионной реформы, людей было меньше, чем обычно. Но если сравнивать с другими акциями памяти Бориса Немцова в Иркутске, было гораздо больше, потому что обычно участвует 10-15 человек, а тут до 50 возросло количество. Это можно объяснить тем, что многие увидели возможность высказаться и по той же Конституции, и по политическим преследованиям. То есть, это стало точкой объединения.

Как вы думаете, в Иркутске многие помнят Немцова?

Борис Немцов был в Иркутске в 2011 году, когда создавалось местное отделение «Парнас», тогда на встрече было, по-моему, 270 человек. Конечно, о нем знают, в основном, те, кто интересуется политикой. Те, кто политикой не интересуется, детали его жизни не знают. Я думаю, для Иркутска главное значение Бориса Немцова в том, что он является объединяющим фактором для оппозиции. У всех могут быть разные точки зрения по поводу того, что делать с Конституцией, условно, или участвовать — не участвовать в выборах, но то, что убийство Немцова — это политическая акция — это объединяющий фактор. Он был смелым человеком, его самого так же винтили на митингах, задерживала полиция, он был человеком с народом. То, к чему он призывал людей, он и сам это делал. Он не с трибуны выступал, а шел плечом к плечу с другими.

В Москве, по данным «Белого счетчика», на марш памяти Бориса Немцова пришли более 22 тысяч человек. На плакатах в руках участников написаны лозунги: «Заказчик убийства должен сидеть», «Сегодня осуждены десятки невиновных», «Не верим пропаганде», «Борись или вымирай».

Один из соратников Немцова политик Владимир Рыжков считает, что сегодняшнее мероприятие — это и акция памяти и политический протест.

Владимир Рыжков:

Конечно, это политическая акция, потому что здесь собрались люди, которые требуют изменения политики. Но это и акция памяти одновременно, потому что люди требуют, чтобы были найдены заказчики и организаторы убийства Немцова – они до сих пор не найдены. Чтобы они были привлечены к ответственности. Но наряду с этим это акция протеста против изменения Конституции, против авторитарного строя, против массы политзаключенных, против нарушений прав и свобод граждан. Акция памяти Немцова не может не быть политической по определению. Поэтому очень много вокруг не только флагов, но и лозунгов, плакатов: вот, например «Свободу политическим узникам» — плакат я вижу. И так далее. То есть, это политическая акция вне всякого сомнения.

Можно ли по ее численности определить сегодняшний уровень протестных настроений?

Я могу сравнивать, я каждый год принимаю участие в этих акциях и являюсь одним из организаторов. В прошлом году мы довольно быстро прошли рамки в это время, в половине второго. Сейчас мы потратили на это полчаса. Сейчас уже толпа прижимается к рамкам, небольшая давка, и за рамками еще несколько тысяч человек. Людей пришло очень много, это означает, что потенциал протеста значительный.

Вы верите, что в Кремле не знают заказчиков убийства, и что следователи их ищут?

Во-первых, я уверен, что в Кремле знают всю картину преступления, во-вторых, конечно, не ищут. Потому что пять лет — могли бы Геремеева пригласить на допрос и других людей, которые упоминались в деле, никто этого не делает. Поэтому, конечно, знают и, конечно, не ищут. Думаю, что при нынешнем режиме не будут искать и не будут находить. Нужна смена власти, и тогда мы буквально в течение двух дней узнаем всю картину преступления. Как это обычно и бывает: найдутся свидетели, найдутся документы, и все сразу станет понятно и ясно.

Соратницу Бориса Немцова, сопредседателя Московского движения «Солидарность» Надежду Митюшкину можно назвать хранителем стихийного мемориала убитого политика на Большом Московорецком мосту. Она не могла не прийти на сегодняшнюю акцию.

Надежда Митюшкина:

Впечатление, что людей пришло больше, чем в прошлом году. Уже должно начаться движение, а перед рамками еще стоит огромная толпа, и люди еще пребывают. Как обычно, где-то здесь бегают провокаторы из движения Serb, которые прибегают на все акции, на которые только могут прибежать.

Как вы думаете, почему власть так сопротивляется любым попыткам увековечить память Немцова?

Я думаю, что он очень их раздражал. Потому что он смог сделать какой-то правильный человеческий выбор в своей жизни, а они не смогли. И жизнь, которую прожил Борис, не может их не уязвлять, что ли. Не знаю даже, какое слово правильно подобрать. Да, его нет, и без него очень тяжело всем нам, но, тем не менее, он все равно остается в жизни. И, может быть, даже то, что первый Марш, который состоялся вместо марша «Весна», который мы вместе с ним как раз и готовили — может быть, он их очень задел. Тогда же вышло огромное количество людей. Когда был Советский Союз, все было очень серое, страна была серая. Люди ходили в одеждах таких блеклых неприятных цветов. Все, что говорилось с телевизоров и радио — все было какое-то серое. А потом начало меняться. Но сейчас нашу жизнь опять пытаются сделать серой, и Боря был на них потрясающе ярким пятном. Независимо от того, где он был, кем он был. А они, по-моему, просто совсем не переносят ярких цветов, им от них плохо. Он больше всего ценил свободу. Понимал, что она стоит очень дорого и был готов ради нее на многое. Это не его личное «я хочу быть свободным». Бывает такая свобода личная — немножко как бы анархия такая. А у него была свобода ответственная. На нас нападало движение «Наши», подходили какие-то люди, которые поливали его грязью, говорили ему всякие гадости. Он мог им отвечать, мог расстроиться, разозлиться, мог отшутиться. Но у меня все равно оставалось ощущение, что эти люди для него – его люди. Что у него все равно внутри есть какая-то за них ответственность. И что он все равно, несмотря на то, что они ему говорят, он хочет для них свободы.

В день памяти Немцова, 27 февраля, Владимир Путин наградил сенатора Сулеймана Геремеева медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством». Сулейман Геремеев — дядя Руслана Геремеева, бывшего зам.командира батальона «Север», которого следствие называло одним из заказчиков преступления. Кроме того, в московской квартире, где проживали фигуранты дела об убийстве Немцова, были найдены ключи от номеров «Президент-отеля», в которых останавливался Сулейман Геремеев.

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