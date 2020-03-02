Бог, брак и историческая правда: Путин внес новые поправки в Конституцию

В понедельник, 2 марта президент РФ предложил на рассмотрение Госдумы список поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. «Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах», — заявил на заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Последний срок подачи поправок истек 2 марта в 18:00 МСК.

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Среди поправок к проекту об изменении Конституции, внесенных президентом Владимиром Путиным в Госдуму, есть положение о Боге. Так, статью 67 основного закона предлагается дополнить словами: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, [...] признает исторически сложившееся государственное единство».

Помимо этого, Путин предложил зафиксировать в Конституции положение о том, что браки могут заключаться только между мужчиной и женщиной. Звучать это должно так: «Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления несовершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Еще один новый термин, предложенный главой государства для основного закона страны, это «историческая правда». «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление подвига народа при защите Отечества не допускается».

В целом в законопроект об изменении Конституции РФ разными партиями было подано около 9 тысяч поправок. Всенародное голосование по поправкам намечено на 22 апреля.

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