Суд отправил дело Котова на новое рассмотрение

Второй кассационный суд отправил на новое апелляционное рассмотрение дело активиста Константина Котова. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил портал «Медиазона». До 2 мая Котову избирали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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«Апелляционное постановление Московского городского суда от 14 октября 2019 года в отношении Котова отменить, уголовное дело направить в суд апелляционной инстанции для рассмотрения в ином составе суда», — цитирует «Эхо Москвы» решение кассационного суда.

Напомним, по версии следствия, Котов, которого до этого три раза признавали виновным в административных правонарушениях во время митингов, 10 августа вновь вышел на акцию протеста в Москве и был задержан с другими митингующими. Суд не стал рассматривать видеозапись задержания, на которой видно, что активист выходит один из метро Китай-город, подходит к памятнику героям Плевны и не скандирует лозунгов.

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Константина Котова к четырем годам колонии за неоднократные нарушения порядка проведения митинга. Дело Котова было расследовано за два дня — обвинение ему предъявили 13 августа, а уже 15 августа в СК РФ объявили об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде также заняло два дня.

3 февраля 2020 года генеральная прокуратура России обжаловала в кассации приговор и попросила снизить наказание до одного года заключения. Этому предшествовало определение Конституционного суда РФ, который предписал судам общей юрисдикции пересмотреть дело Константина Котова.

34-летний программист Константин Котов стал вторым в России человеком, осужденным по 212-й статье. Первым был активист Ильдар Дадин, которого в марте 2016 году осудили на два с половиной года колонии общего режима. 22 февраля 2017 года приговор Дадину был отменен, а его дело закрыто Верховным судом за отсутствием состава преступления.

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